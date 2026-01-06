Nije sol: Led na stepenicama nestaje u trenu s dva sastojka koja imate kod kuće

Prilazi i stepenice često su izrađeni od betona ili popločani. Na takvim površinama kuhinjska ili industrijska sol može biti vrlo agresivna i uzrokovati štetu. Nakon samo jedne zime, beton se može početi raspadati. Iako pločice općenito bolje podnose sol, spojevi su puno osjetljiviji. Sol ih prodire i uzrokuje štetu koja postaje vidljiva nakon samo nekoliko sezona.