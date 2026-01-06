FOTO,VIDEO / Pogledajte zatrpane autoceste, snijeg i led rade velike probleme vozačima

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.
Oglas
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, javljaju iz HAK-a.
Dodatne probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, zbog kojeg su uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska.
HAKViše
N1Više
HAKViše
HAKViše
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas