Oglas

NE PUTUJTE AKO NE MORATE

FOTO,VIDEO / Pogledajte zatrpane autoceste, snijeg i led rade velike probleme vozačima

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 12:42
WhatsApp Image 2026-01-06 at 12.38.41.jpG
N1

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica.

Oglas

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, javljaju iz HAK-a.

Dodatne probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, zbog kojeg su uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska.

snijeg2.jpg
WhatsApp Image 2026-01-06 at 12.28.23 (2)
snijeg1.jpg
+ 1
Pogledajte Galeriju
Teme
autocesta snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ