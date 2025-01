Kondenzirano mlijeko može se pokvariti, evo koliko zapravo može trajati

Podijeli :

Kondenzirano mlijeko je jedna od namirnica s iznenađujuće dugim rokom trajanja.

Neotvorene limenke mogu trajati od 12 do 18 mjeseci na hladnom i suhom mjestu, često i dulje od otisnutog datuma. Zapravo, neotvorene limenke obično su sigurne za konzumaciju i jednu do dvije godine nakon naznačenog datuma “najbolje upotrijebiti do”, pod uvjetom da su pravilno pohranjene. Ova dugovječnost rezultat je niskog sadržaja vode i visokih razina šećera – kombinacije koja sprječava rast bakterija.

Rok trajanja ne završava ni nakon otvaranja limenke. Ako se kondenzirano mlijeko pohrani u hermetički zatvorenu posudu i drži u hladnjaku, može ostati svježe do dva tjedna. Iako mu se tekstura može blago zgusnuti s vremenom, i dalje je sigurno za upotrebu. Ipak, zamrzavanje nije najbolja opcija – može narušiti njegovu kremastu konzistenciju. Bez obzira na to čuvate li ga neotvoreno u smočnici ili napola iskorišteno u hladnjaku, pravilno skladištenje ključno je za njegovu dugovječnost, piše The Daily Meal.

Ali zašto kondenzirano mlijeko traje dulje od ostalih mliječnih proizvoda? Odgovor leži u njegovom sastavu.

Impresivan rok trajanja kondenziranog mlijeka rezultat je znanosti i šećera – puno šećera. Dodani šećer ne samo da ga čini slatkim, već djeluje i kao prirodni konzervans. Izvlačeći vodu iz bakterijskih stanica, šećer stvara okruženje u kojem bakterije ne mogu preživjeti. Ovaj proces ključan je za dugotrajnu sigurnost kondenziranog mlijeka, za razliku od svježih mliječnih proizvoda.

Naravno, nijedna hrana ne traje vječno, pa tako ni kondenzirano mlijeko. Ako mu boja prijeđe iz kremaste u žućkastu ili mu tekstura postane neobično gusta, to su znakovi starenja. Kiselkast ili neugodan miris najsigurniji su pokazatelji da ga više ne treba koristiti.

