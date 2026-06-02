Što Njemačka sada očekuje od Mađarske?

Mađarski premijer Péter Magyar danas boravi u svom prvom službenom posjetu Berlinu, gdje će se sastati s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom (CDU). Nakon što je Magyar na parlamentarnim izborima u ožujku 2026. okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána, u mnogim europskim prijestolnicama zavladalo je olakšanje. Njegov dolazak u Berlin smatra se prvim velikim testom nove mađarske vlade.