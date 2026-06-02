Što Njemačka sada očekuje od Mađarske?
Mađarski premijer Magyar u prvom službenom posjetu Berlinu.
Mađarski premijer Péter Magyar danas boravi u svom prvom službenom posjetu Berlinu, gdje će se sastati s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom (CDU). Nakon što je Magyar na parlamentarnim izborima u ožujku 2026. okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbána, u mnogim europskim prijestolnicama zavladalo je olakšanje. Njegov dolazak u Berlin smatra se prvim velikim testom nove mađarske vlade.
Nakon početnog političkog optimizma, pozornost se usmjerila na konkretna očekivanja od nove vlasti u Budimpešti.
Potrebno je obnoviti narušene odnose između Njemačke, Europske unije i Mađarske. Istodobno, Berlin i Budimpešta moraju razjasniti koliko blisko namjeravaju surađivati u budućnosti oko ključnih europskih pitanja – od potpore Ukrajini do reforme EU-a.
„Očekivanja kancelara Merza od premijera Magyara vjerojatno su prilično jednostavna: ako je ikako moguće, Mađarska u doglednoj budućnosti ne bi trebala izazivati političke glavobolje“, rekao je za Euronews Daniel Hegedüs, zamjenik ravnatelja Instituta za europsku politiku (IEP).
Kraj Orbánove ere: što Berlin očekuje od Budimpešte
Političke „glavobolje“ na koje Hegedüs misli najvjerojatnije se odnose na važne strateške odluke na razini Europske unije, osobito kada je riječ o Ukrajini i sljedećem višegodišnjem financijskom okviru EU-a (MFF).
Njemačka se prije svega nada normalizaciji mađarske europske i vanjske politike.
Dok je Orbán godinama privlačio pozornost u EU-u i NATO-u korištenjem prava veta te razvijanjem bliskih odnosa s Rusijom i Kinom, od Magyarove Mađarske očekuje se da ponovno postane predvidljiv partner.
„Njemačka očekivanja usmjerena su na normalizaciju mađarske europske i vanjske politike te na ponovno uspostavljanje Mađarske kao pouzdanog i konstruktivnog partnera na europskoj i međunarodnoj razini“, rekao je Hegedüs.
Po njegovu mišljenju, njemačko-mađarski odnosi posljednjih su godina ozbiljno narušeni zbog budimpeštanske „politike blokada i veta u EU-u i NATO-u“.
Dodao je da su dodatne napetosti izazvali sve izraženiji autokratski trendovi u zemlji, problemi s vladavinom prava i borbom protiv korupcije te rastući pritisci na njemačke investitore izvan automobilske industrije.
Njemačka očekuje promjene i na gospodarskom i institucionalnom planu.
„Znatno poboljšanje investicijske klime za njemačke kompanije, zajedno s napretkom u jačanju vladavine prava u Mađarskoj, u Berlinu bi se svakako smatralo vrlo poželjnim dodatnim rezultatom“, dodao je Hegedüs.
Sam Merz je Magyarovu pobjedu na izborima u ožujku opisao kao pozitivan signal. Na društvenoj mreži X poručio je da se raduje suradnji „na snažnoj, sigurnoj i prije svega ujedinjenoj Europi“.
Kasnije je u Berlinu ocijenio da je izborni rezultat pokazatelj snage europskih demokracija te udarac desnom populizmu diljem svijeta.
Što Magyar očekuje od Njemačke
No očekivanja nisu jednostrana. I Budimpešta u Berlin dolazi s jasnim zahtjevima.
U središtu interesa nalazi se oslobađanje dodatnih europskih sredstava koja su tijekom Orbánove vladavine bila zamrznuta zbog kršenja načela vladavine prava. Magyar računa na njemačku potporu i podršku Europske pučke stranke u postupnom ukidanju uvjetnih mjera koje je EU nametnuo Mađarskoj.
„Magyarova očekivanja od Merza usmjerena su na osiguravanje snažne potpore Njemačke i Europske pučke stranke za postupno ukidanje europskih sankcija odnosno uvjetnih mjera uvedenih Mađarskoj“, objasnio je Hegedüs.
Nova vlada već je ostvarila određeni uspjeh. U petak je Mađarskoj odblokirano ukupno 16,4 milijarde eura prethodno zamrznutih europskih sredstava. Riječ je o novcu iz fonda za oporavak, kohezijskog fonda i drugih programa povezanih s provedbom reformi.
Zauzvrat, Budimpešta mora provesti – a u nekim slučajevima i dovršiti – opsežne reforme vezane uz vladavinu prava, borbu protiv korupcije i institucionalni nadzor. Prema Hegedüsovim riječima, otprilike polovica ranije suspendiranih kohezijskih sredstava i dalje ostaje blokirana.
Cilj je približavanje europskom mainstreamu
Istodobno, Magyar je pod znatnim unutarnjopolitičkim pritiskom. Njegova vlada nastoji demontirati brojne strukture iz Orbánova razdoblja, a pritom očuvati gospodarsku stabilnost.
„Ključni ciljevi europske politike vlade su oslobađanje zamrznutih europskih sredstava za Mađarsku, osiguravanje povoljnog položaja u pregovorima o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru te ulazak u europodručje do 2030. godine“, rekao je Hegedüs.
Posebno su važna kohezijska i poljoprivredna sredstva EU-a.
Prema njegovu mišljenju, mađarski ciljevi odražavaju nastojanje zemlje da se ponovno približi europskom političkom mainstreamu. Ne vidi, međutim, ambiciju Budimpešte da preuzme vodeću stratešku ulogu u oblikovanju europske sigurnosne politike ili globalne uloge Europske unije.
