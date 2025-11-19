"Portret Elisabeth Lederer" Gustava Klimta prodan je za gotovo četvrt milijarde dolara na aukciji u New Yorku
Poznata slika austrijskog slikara postala je drugo najskuplje umjetničko djelo ikad prodano na aukciji.
U utorak se u Sotheby'su u New Yorku održala povijesna prodaja. Zaboravljena slika Gustava Klimta koja prikazuje mladu Elisabeth Lederer, nasljednicu poznatih austrijskih kolekcionara umjetnina, prodana je za nevjerojatnih 236,4 milijuna dolara.
Šest Klimtovih entuzijasta natjecalo se za kupnju slike. Međutim, vlasnici aukcijske kuće odlučili su ne otkriti identitet osobe koja se vratila kući s portretom starim više od stoljeća.
Cijena nadmašila i najluđa očekivanja
Početna cijena djela austrijskog modernista Gustava Klimta bila je 150 milijuna dolara, ali konačna ponuda premašila je najluđa očekivanja aukcijske kuće, prenosi Polsat.
"Portret Elisabeth Lederer" prodan je za gotovo četvrt milijarde dolara, zauzevši drugo mjesto na popisu najskupljih slika ikad prodanih na aukciji na svijetu. Prema riječima predstavnika Sotheby'sa, uzbudljivo nadmetanje trajalo je oko 20 minuta.
Na istoj aukciji prodana su i druga Klimtova djela, vrijedna između 60 i 80 milijuna dolara.
Ukupni prihod od prodaje cijele kolekcije iznosio je 392 milijuna dolara.
Skrivena više od četiri desetljeća
"Portret Elisabeth Lederer" jedna je od najmisterioznijih slika umjetnika, koja je ostala skrivena više od četiri desetljeća. Djelo su nacisti konfiscirali 1938. i spasili ga od požara tijekom Drugog svjetskog rata.
Portret se ponovno pojavio tek 1980-ih, kada je postao dio privatne kolekcije američkog filantropa i kolekcionara umjetnina Leonarda Laudera. U utorak je slika ponovno promijenila vlasnika. Njegov identitet, kao i sudbina umjetničkog djela koje je kupio, ostaje misterij.
Prema BBC-u, druga najskuplja Klimtova slika ikad prodana na aukciji je "Dama s lepezom" iz 1918., koja je 2023. prodana za 108,8 milijuna dolara.
Svjetski rekorder ostaje Leonardo da Vinci, čija je slika Krista pod nazivom "Spasitelj svijeta" prodana na aukciji 2017. za 450,3 milijuna dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
