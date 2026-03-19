KAZALIŠTE KOMEDIJA
FOTO / Održana svečana premijera mjuzikla "Radio Dubrava", stigli i članovi Prljavaca
Svečana premijera mjuzikla Kazališta Komedija "Radio Dubrava" u režiji Krešimira Dolenčića, koji se oslanja na repertoar, poetiku i tematiku pjesama Prljavog kazališta, održana je u srijedu u Domu Hrvatske vojske "Zvonimir" u Zagrebu.
Priča započinje 1991. i prati sudbine tad još mladih ljudi, kvartovske ekipe iz Dubrave. Glavni junak, Sokna, sa skupinom prijatelja, doslovno s plesnog podija, odlazi u rat. Iza sebe ostavlja djevojku Sanju, majku, sestru i Dubravu. Ratna zbivanja grubo prekidaju snove i planove, a pogled na svijet tone u bespomoćni cinizam poslijeratnog razdoblja.
"Ova predstava u formi mjuzikla govori o Dubravi kao prizmi u kojoj se prelamaju sve silnice posljednjih nekoliko desetljeća novije hrvatske povijesti. Taj zagrebački kvart i sudbine njegovih stanovnika po mnogo čemu nose i jednu univerzalnu težinu Hrvatske u malom. Tako naša predstava sa zagrebačkim akcentom zrcali i jedan širi društveno vremenski kontekst velikih promjena koje su zauvijek obilježile naše živote. Bez obzira na poštanski broj", kazala je autorica teksta mjuzikla Ana Tonković.
Također, naglasila je kako se struktura i narativna linija predstave ogleda u kronološkom kontinuitetu i tematici diskografije grupe Prljavo kazalište kao priča o odrastanju, sazrijevanju i kolektivnom ponosu kao zbroju hrabrosti pojedinaca.
"Radio Dubrava" šesta je redateljska suradnja Komedije s Krešimirom Dolenčićem.
“Ovo mi je trideset i prva suradnja s Anom, a naš drugi veliki mjuzikl. ‘Radio Dubrava’ kompleksnija je i, rekao bih, puno opasnija, ‘klizavija’ priča od svega drugoga. Kako opjevati te godine, a ne biti patetičan i prizeman, kako spojiti rock'n'roll i uzbune, opčenitu priču o odrastanju i suočavanju sa životom i konkretnu topografiju Hrvatske, Zagreba, Dubrave” istaknuo je Dolenčić.
Jedan od aranžera Fedor Boić istaknuo je da pjesme Prljavog kazališta ne čine velik dio ukupnog opusa benda u predstavi Radio Dubrava, ali zauzimaju polovicu glazbenog sadržaja.
Objasnio je da su se na početku rada odlučili za omjer u kojem će polovicu činiti postojeće pjesme, a polovicu nove koje su tek trebale biti napisane. Dodao je kako su nove skladbe nastojali oblikovati u stilu sličnom Prljavom kazalištu, što smatra uspješno izvedenim, te vjeruje da će publika uživati i u poznatim i u novim pjesmama te pronaći svoje favorite.
Skladatelji su Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek, a aranžer Fedor Boić. Scenograf je Ivan Lušičić Liik, kostimografkinja Željka Franulović, koreografkinja Larisa Lipovac Navojec te aranžer Fedor Boić. Tomislav Parmać je korepetitor, a zborovođa Davor Kelić.
Glume Damian Humski, Ružica Maurus / Dora Hasanec, Ognjen Milovanović, Nika Ivančić, Jasna Palić Picukarić, Goran Malus, Ivan Glowatzky, Jan Kovačić, Matija Škvorc, Filip Riđički, Vid Balog / Zlatko Ožbolt, Tara Thaller, Ivan Magud, Davor Svedružić, Nera Stipičević, Mila Elegović, Saša Buneta i Božidar Peričić.
U predstavi sudjeluje zbor Kazališta Komedija, a bend čine Alan Dović (električna gitara), Martin Petračić (bas gitara), Marko Kukulj / Dubravko Sulik (gitare), Borna Šercar / Ivan Lukšić (bubnjevi), Tomislav Parmać (klavir) i Mateo Žmak (klavijature).
Predstava je na rasporedu 19., 20. i 21. ožujka, a planirane su i izvedbe u travnju i svibnju.
Na premijeri su bili i članovi Prljavog kazališta.
