Razmišljate o novom mobitelu? Donosimo listu najboljih za 2026.
Ako trenutno planirate kupnju novog mobitela, redakcija portala Tom’s Guide izdvojila je listu od 10 modela koji nude najbolji balans između performansi, kvalitete kamere i trajanja baterije. Prema njihovoj procjeni, prvo mjesto trenutno zauzima Apple iPhone 17 Pro Max.
Ovaj model donosi najznačajnije hardverske i softverske promjene do sada, uključujući osvježeni dizajn u dvije boje i novi operativni sustav iOS 26. Istodobno, osnovni model iz iste serije, iPhone 17, dobio je najveća unaprjeđenja u posljednjih nekoliko godina, poput zaslona s osvježavanjem od 120 Hz i dvostruko većeg kapaciteta memorije, prenosi Nova.rs.
Na listi se nedavno našao i Samsung Galaxy S26 Ultra. Iako nije uspio preuzeti vodeću poziciju od Appleovog modela, trenutačno se smatra najboljim Android telefonom na tržištu. Prednosti ovog uređaja uključuju napredni Privacy Display, vrhunski procesor, unaprijeđenu bateriju i brže punjenje. Uz to, zahvaljujući sustavu s četiri stražnje kamere, Galaxy S26 Ultra ističe se i kao jedan od najmoćnijih telefona za fotografiju.
Za korisnike koji ne žele izdvojiti više od 1.000 dolara, istaknuo se Google Pixel 10a, čija cijena ostaje ispod 500 dolara. Iako ne donosi značajna hardverska poboljšanja, njegov adut su softverske mogućnosti i novi alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji. Sličnu strategiju prati i Apple s modelom iPhone 17, koji nudi iste AI funkcije kao skuplji Pro Max. Google ide još dalje u tom smjeru s modelima Pixel 10 i Pixel 10 Pro, pri čemu Pixel 10 postavlja standard u klasi telefona oko 799 dolara.
Autori ove liste ističu da su većinu uređaja testirali osobno, dok su u procjene uključena i iskustva drugih stručnjaka iz redakcije. Njihov tim ima gotovo 50 godina zajedničkog iskustva u testiranju mobilnih telefona.
Lista od 10 uređaja
Konačan izbor temelji se na kombinaciji laboratorijskih testova i svakodnevnog korištenja svakog modela. U nastavku slijedi lista od 10 telefona koje vrijedi razmotriti ako planirate kupnju novog uređaja:
- iPhone 17 Pro Max: Najbolji ukupno
- Galaxy S26 Ultra: Najbolji telefon za fotografiju
- Pixel 10a: Najbolji izbor do 500 dolara
- Pixel 10 Pro: Najpametniji telefon
- iPhone 17: Najbolji omjer cijene i kvalitete među iPhone modelima
- OnePlus 15: Najisplativiji Android flagship
- Pixel 10: Najbolji zum za manje novca
- Nothing Phone 3a Pro: Najbolja alternativa po cijeni
- Galaxy Z Flip 7: Najbolji preklopni telefon
- iPhone Air: Najtanji telefon
