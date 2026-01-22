FOTO / Pronađena najstarija tiskana knjiga u Hrvatskoj

"Tu inkunabulu u svojoj knjizi „Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj“ naveo je i Josip Badalić sa signaturom knjižnice sv. Frane „I – 8“. O inkunabuli su pisali i Šime Jurić i Vatroslav Frkin 1985. i 1990. godine, ali ne zna se jesu li je uistinu i vidjeli", objasnio je.