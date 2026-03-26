Skandal na Goranovom proljeću: Dodijelili pa oduzeli nagradu književniku zbog izjava o pedofiliji

Nakon brojnih reakcija i kritika na ranije izjave i stajališta književnika Milka Valenta o pedofiliji, Goranovo proljeće objavilo je u srijedu navečer da opoziva nagradu ovogodišnjem dobitniku Goranovog vijenca za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu.
"Svjesni društvenog kapitala koje nagrade ovog kalibra nose i neželjenog vlastitog priloga normalizaciji diskursa gluhog na patnju žrtava najbrutalnijeg nasilja, odlučili smo donijeti jedinu relevantnu odluku - povući dodjelu nagrade Goranov vijenac Milku Valentu. Praznina koja ostaje neka bude podsjetnik na vlastite pogreške i prilog ograničavanju budućih", napisali su, između ostalog, organizatori glavne hrvatske pjesničke nagrade.
Priznali su da građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali te da su uvidom u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, odlučili promijeniti odluku.
Valent je tako u intervjuu za Artikulacije 2022. izrazio stavove o pedofiliji na sljedeći način: "Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno". Nastavio je potom kritizirati kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili posjeduju dječju pornografiju i to riječima da se takva djela "kažnjavaju čak kaznom zatvora". Naveo je, između ostalog, da "u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima", te da je riječ o nečemu "odavno poznatom u teoriji i praksi diljem svijeta". Izjavio je i da je pedofilija "prirodna seksualna orijentacija."
Iz Goranovog proljeća u priopćenju su istaknuli da su Valentove tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive na svim razinama te da Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih - ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
