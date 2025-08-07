Nova filmska sezona počinje u Opatiji: 18 filmova u konkurenciji 23. Liburnia Film Festivala

“Nema većeg uzbuđenja za selektora festivala od dana kada završi selekciju i njome je zadovoljan. Ove godine, hrvatska dokumentarna produkcija je eksplodirala. Ne sjećam se da je ikad bilo toliko kvalitetnih hrvatskih filmova u istoj sezoni i sa žaljenjem sam morao izostaviti neke stvarno sjajne naslove kako bi uspio napraviti uravnotežen dokumentarni program sazdan od različitih tema i kreativnih pristupa, raznolike regionale pokrivenosti, najnovijih ostvarenja poznatih dokumentarista i nekih novih imena. Koji god dan izaberete za posjet Ljetnoj pozornici u Opatiji, nećete pogriješiti, a nadam se da ćete doći na sve! Stvarno sam presretan što hrvatska dokumentaristika cvijeta’, rekao je programski direktor festivala Oliver Sertić.