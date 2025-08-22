23. Liburnia Film Festivala – sve je spremno za pet dana vrhunskog dokumentarnog filma u Opatiji

Ovogodišnji program u tom smislu obiluje filmovima, kako renomiranih tako i mladih autora i autorica, koji na kritičke načine sagledavaju brojne društvene neuralgije, među kojima je Hrga izdvojila Ramljakova “Mirotvorca”, filmove “Terenska nastava” Joze Schmucha, “Dolazi mali sivi vuk” Žane Agalakove, “Crveni tobogan” Nebojše Sljepčevića... koji kroz različite kreativne postupke i teme kritički otvaraju pitanja nacionalizma, ideologije, militarizacije društva i revizionističkih interpretacija povijesti. Dodala je kako će se na LFF-u moći gledati i filmovi “Suha roba” Tonija Jelinića, čiji karatkometražni dokumentarac otvara goruću temu rastućeg rasizma na našim prostorima prema migrantima druge boje kože, a važne perspektive na pitanje migracija donose i Renata Lučić u filmu “Godina prođe, dan nikako”, Maja Alibegović u filmu “Moja prijateljica Sely”... “Ništa manje zanimljivi i važni nisu ni poetski eseji koji otvaraju rijetke teme kao što je preispitivanje granica (ne)videćeg svijeta kojeg donosi Ines Jokoš s naslovom “Kad vrtim film”, ili naslovi “(P.S.)” Aleša Suka i “Naš vrt na kraju svijeta” Sebastijana Borovčaka koji ukazuju na pitanja raseljavanja i odumiranja na koja jednako utječu nepredvidiva priroda, koliko i socioekonomski čimbenici, te brojni drugi naslovi zbog kojih ne smijete propustiti ovogodišnje izdanje LFFa” izjavila je Hrga.