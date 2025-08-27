Otvoren 23. Liburnia Film Festival

Prikazana su još dva snažna dokumentarna ostvarenja LFF-ovoj publici poznatih autora – „Suha roba“ Tonija Jelenića, koji portretira Nadu koja kroz jedan jednostavan i na oko nebitan čin vraća dostojanstvo migranatima koji svakodnevno pokušavaju prijeći granicu u potrazi za boljim životom, te „Crveni tobogan“ Nebojše Slijepčevića, koji bilježi višegodišnji otpor građana zagrebačke Savice za zaštitu javnog prostora, kvartovskog parka. S autorima filmova u konkurenciji za nagrade sutra možete razgovarati na Piću s autorima koje je zakazano u 18:30 na terasi Palme hotela Bristol.