Komemoracija Zrinka Ogreste: Iza sebe je ostavio vrijedan filmski opus, ali bio je i humanist

Filmski redatelj Antonio Nuić prisjetio se kako je Ogrestu upoznao još dok je bio mladi profesor, a on student. "Vrlo rano izrekao je nešto čega se držim cijeli život, a to je da se svaki film radi kao da je ti je zadnji, to je bio njegov autorski credo, to je i moj autorski credo iz kojeg nastaje sva poštena i iskrena umjetnost", istaknuo je.