u 68. godini
Preminuo redatelj Zrinko Ogresta
Jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini.
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Diplomirao je 1982. filmsku i TV režiju na nekadašnjoj Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu (danas Akademija dramske umjetnosti) gdje je predavao filmsku režiju od 1990. do umirovljenja 2024. godine u zvanju redovitog profesora.
Nakon nekoliko kratkometražnih filmova, 1991. režirao je dugometražni igrani prvijenac, političku dramu ''Krhotine – kronika jednog nestajanja'', nastalu u scenarističkoj suradnji s Ladom Kaštelan za koju je na Filmskom festivalu u Puli 1992. godine dobio Zlatnu arenu za scenarij.
I u ostatku se svoga filmskoga opusa bavi aktualnom političkom, društvenom i psihološkom problematikom, odnosno emocionalnim i intimnim traumama kao posljedicama Domovinskoga rata i (post)tranzicijskoga društva, navodi Hrvatska enciklopedija.
Ističe se i igrani film ''Crvena prašina'' za koji je 1999. godine u Puli dobio Zlatnu arenu za režiju i scenarij, a prikazan je i u programu Cinema del Presente na Međunarodnoj filmskoj smotri u Veneciji. Za film "Tu" 2003. godine u Puli je nagrađen Velikom zlatnom arenom, a 2004. posebnom nagradom žirija na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovym Varyma.
"S one strane" je 2016. godine dobio Veliku zlatnu arenu i Zlatnu arene za režiju i scenarij na Pulskom festivalu, a uvršten je i u program Panorama na Berlinskom međunarodnom filmskom festivalu. U Puli je nagrađen i "Plavi cvijet" za koji je 2021. godine dobio Veliku zlatnu arenu te Zlatnu arenu za režiju.
Jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih (i u inozemstvu) hrvatskih filmskih redatelja nakon 1990. godine, svojim je filmovima redovito bio (ko)scenarist, a režirao je i reklame te televizijske drame, primjerice "Leo i Brigita" iz 1989. godine.
Dobitnik je državne nagrade Nagrade ''Vladimir Nazor'' za životno djelo 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2025. godine.
Rođen je u Virovitici 5. listopada 1958. godine.
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