Preminuo redatelj Zrinko Ogresta

Ističe se i igrani film ''Crvena prašina'' za koji je 1999. godine u Puli dobio Zlatnu arenu za režiju i scenarij, a prikazan je i u programu Cinema del Presente na Međunarodnoj filmskoj smotri u Veneciji. Za film "Tu" 2003. godine u Puli je nagrađen Velikom zlatnom arenom, a 2004. posebnom nagradom žirija na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovym Varyma.