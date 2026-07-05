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uputio izraze sućuti

Plenković: Ime Zrinka Ogreste upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti

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Hina
|
05. srp. 2026. 13:23
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03.07.2026., Korod - Sastanak predsjednika Vlade s ministrom za socijalne odnose i kulturu Vlade Madarske Zoltanom Tarrom, zastupnikom u Hrvatskom saboru Robertom Jankovicsem i predstavnicima madarske manjine u Korodu Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u nedjelju izraze sućuti obitelji pokojnog Zrinka Ogreste, hrvatskog redatelja, scenarista i profesora, čije će ime, naglasio je, zauvijek ostati upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti i kulture.

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"Ljubitelji filmske umjetnosti pamtit će ga po brojnim nagrađivanim filmovima, a svoje je znanje, kao redoviti profesor filmske režije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te član Europske filmske akademije sa sjedištem u Berlinu, prenosio i mladim naraštajima", istaknuo je Plenković.

O njegovom stvaralaštvu i kvaliteti rada, dodao je, svjedoče nagrade na domaćim i međunarodnim filmskim festivalima.

Osim na domaćem - Pulskom festivalu gdje je osvojio brojne Zlatne arene, njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na uglednim festivalima širom svijeta - u Berlinu, Veneciji, Karlovym Varyma, Londonu, Montpellieru, Haifi, Denveru, Milanu i drugima.

Za svoj rad primio je i nagradu za životno djelo Vladimir Nazor.

"Preranim odlaskom Zrinka Ogreste ostali smo bez iznimnog čovjeka i velikana hrvatskog filma čije će ime zauvijek ostati upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti i kulture", napisao je premijer Plenković te je u ime Vlade i svoje osobno ime uputio obitelji Zrinka Ogreste izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja.

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