Sv. Filip i Jakov
FOTO / Komunalni redari pokupili ručnike i ležaljke s plaže: "Akcija će se provoditi u narednom periodu"
Komunalni redari Općine Sv. Filip i Jakov u Zadarskoj županiji jutros su uklonili predmete koje posjetitelji ostavljaju na plažama kako bi rezervirali mjesta.
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Iz Općine su u objavi na društvenim mrežama izvijestili da su komunalni redari tijekom jutra prikupljali stvari ostavljene u svrhu rezervacije mjesta na plaži te najavili da će se takve akcije provoditi i u narednom razdoblju.
Ostavljanje ručnika, ležaljki, suncobrana i drugih predmeta kako bi se unaprijed zauzelo mjesto na plaži tijekom ljeta česta je pojava na dijelu hrvatske obale. Kako bi javne plaže bile jednako dostupne svima, lokalne vlasti povremeno organiziraju akcije uklanjanja takvih stvari.
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