Ljeto u Zagrebu? Ako ste u gradu, provjerite što se nudi od događaja, zabave, hrane...

"Plac Mljac" se održava pod sloganom "Budi FACA - dođi do PLACA MLJACA!" a organizatori kažu da je riječ o omiljenoj kvartovskoj manifestaciji. Najavljuju da će do 26. srpnja, svakog dana od 19 sati do ponoći, "Trešnjevka ponovno živjeti u ritmu dobre glazbe i odličnih live nastupa".