ljetni festival
Ljeto u Zagrebu? Ako ste u gradu, provjerite što se nudi od događaja, zabave, hrane...
Zagrepčani i njihovi gosti ovog ljeta od 20. do 26. srpnja mogu posjetiti manifestaciju "Plac Mljac" na Trešnjevačkoj tržnici i uživati u nastupnima glazbenika, druženju i hrani, a cijelo ljeto - sve do 27. rujna na Savskom nasipu očekuje ih "Green River Festival" s raznovrsnim programom.
Oglas
"Plac Mljac" se održava pod sloganom "Budi FACA - dođi do PLACA MLJACA!" a organizatori kažu da je riječ o omiljenoj kvartovskoj manifestaciji. Najavljuju da će do 26. srpnja, svakog dana od 19 sati do ponoći, "Trešnjevka ponovno živjeti u ritmu dobre glazbe i odličnih live nastupa".
"Green River Festival" održava se svakoga dana od 18 sati na Savskom nasipu kod Hendrixovog mosta. U organizaciji udruge Priroda za sve, festival već petu godinu "spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost". Donosi bogat program ispunjen koncertima, filmskim projekcijama, izložbama, kreativnim radionicama i gastro novitetima. Zaštitni znak festivala veliki su lopoči, skulpture od slame i solarne instalacije.
Održivi koncept je posebnost tog festivala, gotovo cijeli prostor uređen je ručno izrađenim elementima nastalima od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala.
Ovog ljeta festival donosi i novu gastro priču inspiriranu rijekom i Mediteranom.
Program ponedjeljkom donosi Kino na Savi, prikazuju se domaći kratkometražni filmovi i klasici za cijelu obitelj, utorkom su na programu književno-glazbene večeri, srijedom kreativne i keramičke radionice te Mala ljetna knjižnica s ponudom knjiga po posebnim festivalskim cijenama.
Četvrtkom glazbeni program donosi Demo četvrtak, koji predstavlja mlade domaće bendove, te ciklus Glazbeni vremeplov, posvećen glazbenim velikanima. Petkom je festivalska pozornica rezervirana za koncerte i plesne večeri.
Vikend Afrike (24. i 25. srpnja) donijet će radionice afričkih ritmova, djembe bubnjeva te koncert Commi Balde Kouyatea i Kaira Kele, s autentičnim zvukovima zapadne Afrike.
Subotom i nedjeljom održava se Večernji Art Bazar na plaži, mjesto susreta umjetnika, obrtnika i ljubitelja unikatnih proizvoda. Organizatori pozivaju ilustratore, slikare, fotografe, dizajnere, keramičare, proizvođače nakita i sve ostale kreativce da se uključe u Art Bazar i predstave radove. Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se mogu svi zainteresirani.
Tijekom trajanja festivala, posjetitelji mogu razgledati i izložbu "Balkan Love" Aleksandra Crnogorca, koji kroz objektiv donosi priče parova različite dobi, vjere, nacionalnosti i životnih iskustava, pokazujući da ljubav nadilazi predrasude.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas