Posmrtni ostaci mušketira d'Artagnana možda pronađeni u nizozemskoj crkvi

Kostur poznatog francuskog mušketira Charlesa de Batza de Castelmorea d'Artagnana možda je pronađen ispred oltara u crkvi u nizozemskom gradu Maastrichtu, rekli su crkveni dužnosnici i arheolozi.
Radnici su otkrili grob nakon što se dio poda crkve sv. Petra i Pavla u veljači urušio, što je pokrenulo utrku za identifikacijom kostura putem DNK testiranja.
"Ovo je zaista postala istraga na najvišoj razini u kojoj želimo biti apsolutno sigurni - ili što sigurniji - je li to poznati mušketir, koji je ubijen ovdje u blizini Maastrichta", rekao je arheolog Wim Dijkman za Reuters.
Crkva je prethodno identificirana kao moguće počivalište vojnika iz 17. stoljeća. DNK dobiven iz čeljusne kosti sada se testira usporedbom s DNK potomaka.
D'Artagnan je bio junak romana Alexandrea Dumasa iz 1844. "Tri mušketira", tinejdžer koji postaje četvrti mušketir. Ali d'Artagnan je bio stvarna povijesna figura.
Poput izmišljenog lika, d'Artagnan je služio francuskom kralju Luju XIV. i na kraju postao satnik-poručnik mušketira. Ubijen je tijekom francuske opsade Maastrichta u francusko-nizozemskom ratu 25. lipnja 1673.
Crkva se nalazi u blizini mjesta gdje je logorovala francuska vojska. Iako je d'Artagnan slavljen kao heroj, prijevoz njegovog tijela natrag u Pariz po ljetnim vrućinama bio bi težak.
Đakon Jos Valke rekao je da postoje dodatni tragovi, uključujući novčić koji datira iz 1660. i dio olovnog metka pronađen na mjestu pokopa.
U jednom suvremenom pismu stoji da je d'Artagnan bio pokopan na posvećenom zemljištu. "Pa, pod oltarom - ne može biti puno svetije od toga", rekao je Valke.
"Kad sve to zbrojite, onda nam se čini uvjerljivim. Ali naravno, ništa još nije sigurno."
