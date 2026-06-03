žaljenje zbog ostavke Schmidta
EP usvojio izvješće o napretku BiH: Izražena zabrinutost zbog kontinuiranih operacija dezinformiranja iz Rusije i Srbije
Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je u srijedu izvješća o napretku za četiri zemlje zapadnog Balkana te za Ukrajinu i Moldaviju. O usvojenim izvješćima glasat će cijeli Europski parlament na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica.
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U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Christiana Schmidta i naglašava da takva ostavka ne smije biti povezana s ukidanjem zakona donesenih kao odgovor na secesionističke akcije ili neustavne mjere koje promovira Milorad Dodik.
Zastupnici traže da sljedeći visoki predstavnik bude iz jedne od zemalja članica EU-a i da bi trebao djelovati na temelju jasnog plana prema postupnom zatvaranju Ureda visokog predstavnika i prijenosu odgovornosti na posebnog predstavnika EU-a.
Izražava se žaljenje što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme kako bi osigurali da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava na ravnopravnoj osnovi i ponavlja poziv da se zemlja uskladi s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i provede relevantne presude Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava kako bi se uklonila svaka nejednakost i diskriminacija.
U kompromisni amandman uvršten je i prijedlog Zelenih da bilo kakva izborna reforma ne smije produbiti ili učvrstiti etničke podjele.
Članovi odbora izražavaju zabrinutost zbog zlonamjernih dezinformacija i stranog miješanja iz trećih zemalja, koji imaju za cilj sijati razdor, nasilje, međuetničke napetosti i destabilizirati Bosnu i Hercegovinu i njezin put prema pridruživanju.
Posebno zabrinutost se izražava zbog kontinuiranih operacija dezinformiranja koje dolaze iz Rusije i Srbije, a koje također potiču domaći akteri te u nešto manjoj mjeri iz Turske, Irana i drugih zemalja Perzijskog zaljeva.
Također se izražava zabrinutost zbog rastućeg gospodarskog i političkog utjecaja Kine u regiji, posebno putem strateške infrastrukture i kreditiranja.
“Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u EU, ali njezini napori često su razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora čak i unutar vlastitih granica”, rekao je parlamentarni izvjestitelj iz Češke Ondřej Kolář (EPP).
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