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žaljenje zbog ostavke Schmidta

EP usvojio izvješće o napretku BiH: Izražena zabrinutost zbog kontinuiranih operacija dezinformiranja iz Rusije i Srbije

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Hina
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03. lip. 2026. 19:55
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Europski parlament
JOHN THYS / AFP

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je u srijedu izvješća o napretku za četiri zemlje zapadnog Balkana te za Ukrajinu i Moldaviju. O usvojenim izvješćima glasat će cijeli Europski parlament na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica.

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U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Christiana Schmidta i naglašava da takva ostavka ne smije biti povezana s ukidanjem zakona donesenih kao odgovor na secesionističke akcije ili neustavne mjere koje promovira Milorad Dodik.

Zastupnici traže da sljedeći visoki predstavnik bude iz jedne od zemalja članica EU-a i da bi trebao djelovati na temelju jasnog plana prema postupnom zatvaranju Ureda visokog predstavnika i prijenosu odgovornosti na posebnog predstavnika EU-a.

Izražava se žaljenje što politički akteri u BiH još nisu proveli  potrebne ustavne i izborne reforme kako bi osigurali da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava na ravnopravnoj osnovi i ponavlja poziv da se zemlja uskladi s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i provede relevantne presude Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava kako bi se uklonila svaka nejednakost i diskriminacija.

U kompromisni amandman uvršten je i prijedlog Zelenih da bilo kakva izborna reforma ne smije produbiti ili učvrstiti etničke podjele.

Članovi odbora izražavaju zabrinutost zbog zlonamjernih dezinformacija i stranog miješanja iz trećih zemalja, koji imaju za cilj sijati razdor, nasilje, međuetničke napetosti i destabilizirati Bosnu i Hercegovinu i njezin put prema pridruživanju.

Posebno zabrinutost se izražava zbog kontinuiranih operacija dezinformiranja koje dolaze iz Rusije i Srbije, a koje također potiču domaći akteri te u nešto manjoj mjeri iz Turske, Irana i drugih zemalja Perzijskog zaljeva.

Također se izražava zabrinutost zbog rastućeg gospodarskog i političkog utjecaja Kine u regiji, posebno putem strateške infrastrukture i kreditiranja.

“Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u EU, ali njezini napori često su razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora čak i unutar vlastitih granica”, rekao je parlamentarni izvjestitelj iz Češke Ondřej Kolář (EPP).

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Teme
bih bosna i hercegovina christian schmidt europski parlament izvješće o napretku milorad dodik
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