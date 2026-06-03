EP usvojio izvješće o napretku BiH: Izražena zabrinutost zbog kontinuiranih operacija dezinformiranja iz Rusije i Srbije

Izražava se žaljenje što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme kako bi osigurali da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava na ravnopravnoj osnovi i ponavlja poziv da se zemlja uskladi s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i provede relevantne presude Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava kako bi se uklonila svaka nejednakost i diskriminacija.