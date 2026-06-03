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dvogodišnji mandat

Izabrane nove članice u Vijeće sigurnosti UN-a, Njemačka nije uspjela dobiti mandat

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Hina
|
03. lip. 2026. 19:11
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Vijeće sigurnosti UN-a
Ilustracija | ADAM GRAY / Getty Images via AFP

Opća skupština Ujedinjenih naroda u srijedu je izabrala Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a koje ima 15 članova.

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Nove članice izabrane su na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja 2027.

O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan.

Njemačka, koja je jako lobirala za mandat iz skupine Zapadna Europa i druge države, završila je kao treća sa 104 glasa, iza Portugala koji je dobio 134 i Austrije koja je osvojila 131 glas. 

Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile.

Ima pet stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države.

Preostalih deset članica se bira i svake godine priključuje se pet novih članica. Ove godine po jedna dolazi iz Afričke skupine, Latinoameričke i Karipske skupine te iz Azijsko-pacifičke skupine, a dvije iz skupine Zapadne Europe i drugih država.

Zimbabve će zamijeniti Somaliju, Trinidad i Tobago mijenja Panamu, a Portugal i Austrija zamijenit će Dansku i Grčku. Filipini i Kirgistan se natječu da zamijene Pakistan.

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Teme
opća skupština ujedinjenih naroda un vijeće sigurnosti un-a

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