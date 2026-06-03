dvogodišnji mandat
Izabrane nove članice u Vijeće sigurnosti UN-a, Njemačka nije uspjela dobiti mandat
Opća skupština Ujedinjenih naroda u srijedu je izabrala Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a koje ima 15 članova.
Oglas
Nove članice izabrane su na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja 2027.
O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan.
Njemačka, koja je jako lobirala za mandat iz skupine Zapadna Europa i druge države, završila je kao treća sa 104 glasa, iza Portugala koji je dobio 134 i Austrije koja je osvojila 131 glas.
Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile.
Ima pet stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države.
Preostalih deset članica se bira i svake godine priključuje se pet novih članica. Ove godine po jedna dolazi iz Afričke skupine, Latinoameričke i Karipske skupine te iz Azijsko-pacifičke skupine, a dvije iz skupine Zapadne Europe i drugih država.
Zimbabve će zamijeniti Somaliju, Trinidad i Tobago mijenja Panamu, a Portugal i Austrija zamijenit će Dansku i Grčku. Filipini i Kirgistan se natječu da zamijene Pakistan.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas