predsjednik europskog vijeća
Costa pozvao Kosovo na "stabilne" institucije i normalizaciju odnosa sa Srbijom
Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne provoditi reforme, rekao je u srijedu u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, pa pozvao tamošnje čelnike na ispunjavanje obveza iz sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, prenosi agencija STA.
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Portugalac je u kosovskoj prijestolnici naglasio da je EU od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s 3,7 milijardi eura financijske pomoći, piše slovenska novinska agencija.
„Spremni smo učiniti još više. Vjerujemo da je budućnost Kosova u EU-u. U vrijeme globalnih geopolitičkih neizvjesnosti i gospodarskih nestabilnosti, proširenje nije samo prilika, već geostrateška nužnost za Europu. Riječ je o ulaganju u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta”, rekao je Costa.
Kosovo je jedina zemlja zapadnog Balkana bez statusa kandidata za članstvo u EU-u, a pet članica uopće ga ne priznaje kao državu. Priština je već duže suočena s institucionalnom krizom, a Kosovari u nedjelju izlaze na već treće izbore u nešto više od godine dana.
Costa je kao „jasan signal strateškog usmjerenja Kosova” pozdravio potpunu usklađenost Kosova sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, no pozvao ga je da sam „napiše svoju domaću zadaću” i formira „snažne, stabilne i učinkovite institucije”.
Za budućnost Kosova, ali i Srbije, ključna je normalizacija odnosa između dviju država, naglasio je predsjednik Europskog vijeća.
Sporazum o putu prema normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji su dvije strane postigle 2023. godine u Ohridu, između ostalog utvrđuje da se Srbija neće protiviti prijemu Kosova u međunarodne organizacije, dok će Kosovo ispuniti dogovor o uspostavi zajednice srpskih općina, što je dio Briselskog sporazuma iz 2013. godine.
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