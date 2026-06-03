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Užas u Balama: Vatrogasac mučio i izgladnjivao svoja dva psa do smrti
Ovaj slučaj duboko nas je potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno djeluju u službi zaštite i spašavanja, rekao je zapovjednik JVP Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić
Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja.
Mladić priveden zbog sumnje da je na području Bala zlostavljao i izgladnjivao svoja dva psa do smrti zaposlenik je Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno, proizlazi iz objave zapovjednika JVP-a Rovinj-Rovigno Evilijana Gašpića na Facebooku.
Ovčarku vezao i prestao hraniti
Mladog vatrogasca sumnjiči se da je od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine, kao vlasnik njemačke ovčarke, zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala, piše Novi list.
Kao vlasnik, psu je propustio redovno davati hranu i vodu te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji.
Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, poradi čega je pas pokušao pobjeći, kojom prilikom se zapetljao za ogradu i visio na ogradi, da bi u konačnici kao vlasnik uskratio adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja, u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje.
Do smrti mučio i drugog ovčara
Također ga se sumnjiči da je početkom 2025. godine u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara, kojeg je također zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.
Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka te su ga danas tijekom jutra, uz kaznenu prijavu, predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave.
Zapovjednik JVP-a Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić u objavi je jasno i nedvosmisleno osudio svaki oblik nasilja prema životinjama i svim živim bićima.
– Nemam običaj komentirati medijske objave ali situacija je takva da moram reagirati. Ovaj slučaj duboko nas je potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno djeluju u službi zaštite i spašavanja.
Udaljen iz službe
Odmah po službenom saznanju za ovaj nemili događaj, djelatnik je udaljen iz službe Javne vatrogasne postrojbe Rovinj te ne obavlja nikakve poslove u sklopu JVP-a, kao ni aktivnosti vezane uz Dobrovoljno vatrogasno društvo Bale.
Međutim, moramo biti svjesni da postoje zakoni, pravilnici te zakonom propisana procedura te da zaposlenik ne može dobiti otkaz ugovora o radu isključivo na temelju objava na društvenim mrežama ili medijskih napisa.
Odmah po saznanju svih okolnosti JVP Rovinj pokrenula je odgovarajuće pravne procedure, a daljnji koraci ovisit će o razvoju pravne situacije i odlukama nadležnih institucija.
Zapovjednik osudio nasilje i javni linč
"Kao što najoštrije osuđujemo nasilje nad životinjama, jednako tako osuđujemo i javni linč kojem su izloženi članovi obitelji, uključujući i jednogodišnje dijete koje ni na koji način nije povezano s ovim slučajem.
Zahvaljujem svim građanima koji su nas kontaktirali dobronamjerno, s velikom dozom razumijevanja i poštovanja, svjesni složenosti situacije u kojoj se nalazimo.
Želim naglasiti kako JVP Rovinj ne štiti niti može štititi bilo koga tko se ogriješio o zakon. Uniforma nikome ne daje povlasticu niti zaštitu od odgovornosti za vlastite postupke.
Također, želim zahvaliti djelatnicima Policijske postaje Rovinj na iznimnoj profesionalnosti, korektnosti i ozbiljnosti u vođenju ovog postupka.
Naši vatrogasci iz dana u dan riskiraju vlastite živote spašavajući ljude, ali i životinje – pse, mačke, galebove, zmije, pčele te brojne domaće i divlje životinje.
Upravo zato smatram da je nepravedno i neprimjereno generalizirati rad Javne vatrogasne postrojbe Rovinj i svih njezinih zaposlenika zbog postupaka pojedinca, osobito u trenutku kada istražne radnje još uvijek traju.
Vjerujem da će nadležne institucije svoj posao odraditi profesionalno i u skladu sa zakonom, a mi ćemo nastaviti raditi ono što radimo svaki dan – služiti i pomagati građanima te štititi živote, bez obzira radi li se o ljudima ili životinjama, poručio je u objavi zapovjednik JVP-UVFP Rovinj-Rovigno.
Udruga Šape: Hvala policiji na brzoj reakciji
O slučaju se oglasila i Udruga Šape Rovinj-Rovigno koja je zahvalila policijskim službenicima na brzoj, profesionalnoj i učinkovitoj reakciji. Udruga je na svom Facebooku objavila video jednog od pasa, žrtava privedenog vatrogasca. Snimka može biti uznemirujuća.
Upozoravamo da snimka može biti uznemirujuća
– Kao udruga za zaštitu životinja, najoštrije osuđujemo svaki oblik zlostavljanja životinja te očekujemo da nadležna tijela, ukoliko se utvrdi odgovornost, primijene najstrože zakonom predviđene sankcije.
Ujedno najoštrije osuđujemo objavljivanje fotografija i osobnih podataka članova obitelji osumnjičene osobe, a posebno maloljetnog djeteta, te pozivamo na poštivanje njihove privatnosti i dostojanstva maloljetnog djeteta, poručili su iz Udruge.
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