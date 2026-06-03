Užas u Balama: Vatrogasac mučio i izgladnjivao svoja dva psa do smrti

Također ga se sumnjiči da je početkom 2025. godine u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara, kojeg je također zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.