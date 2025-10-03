Predstava "Zastave" po Krležinom romanu premijerno u zagrebačkom HNK-u

Predstava "Zastave", po posljednjem romanu Miroslava Krleže te najkompleksnijem i najopširnijem romanu hrvatske književnosti, premijerno je izvedena u petak u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u režiji i adaptaciji Ivana Planinića.
Najopširniji roman hrvatske književnosti
Roman obuhvaća razdoblje uoči Prvoga svjetskog rata i neposredno nakon njega.
Opisujući početak 20. stoljeća, bilježi i dramatični početak novog svijeta, a u protagonistu Kamilu Emeričkom sudaraju se paradoks života, apsurd egzistencije, ali i tuga zbog neostvarenih želja.
"Zastave" su, ističu iz kazališta, povijesni i politički, ali isto toliko i ljubavni roman i roman odrastanja, sve što stane u jedan život stiješnjen u samo devet godina i obuhvaćaju sve između objektivne stvarnosti i subjektivna doživljaja, sna i jave, života i svake smrti između starog i novog svijeta.
Roman dijaloga odnosa
Redatelj predstave Ivan Planinić u razgovoru uoči premijere, napominje da se u adaptaciji odlučio ponajviše osloniti na egzistencijalistički sloj romana.
- Najviše me zanimalo unutarnje stanje Kamila Emeričkog, njegove čežnje i košmari. Svi drugi slojevi, povijesno- politički, filozofski te ljubavno- emotivni, doživljavaju se prije svega kroz njegovo unutrašnje, individualno i introspektivno stanje, objašnjava redatelj.
To je roman dijaloga, odnosa, o drugome, o susretu i rastancima, o ljubavi i prijateljstvu, onima koji se vraćaju i onima koji odlaze, nerijetko zauvijek, u smrt, u povijest, dodaju iz kazališta, ističući da Planinićeva scenska adaptacija, roman otvara pogledima i senzibilitetu novih generacija.
Tko glumi?
U predstavi sudjeluju glumci: Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić, Živko Anočić, Marin Klišmanić, plesači Michele Pastorini, Valentin Chou, Maria Matarranz de las Heras, te glazbenici Lucija Stanojević, Božana Beju i Helena Novosel.
- Taj spoj izvođačke raznolikosti bio mi je nužan kako bi se stvorila cjelovita izražajna slika 'Zastava', kaže redatelj Planinić.
Suradnici na adaptaciji i dramaturzi su Mirna Rustemović i Dubravko Mihanović.
Scenograf, oblikovatelj svjetla i autor videoprojekcija je Ivan Lušičić Liik, kostimografkinja Tea Bašić, oblikovateljice scenskog pokreta Maja Marjančić i Maša Kolar.
Za glazbu i oblikovanje zvuka zaslužni su Nikša Marinović i Luka Gamulin.
Nakon završetka diplomskog studija Kazališne režije i radiofonije 2018. Planinić je postao jedan od suosnivača zagrebačkoga KunstTeatra te neprekidno radi kao kazališni redatelj i redatelj filmskih sinkronizacija.
Član je strukovne organizacije Hrvatsko društvo dramskih umjetnika.
