politički angažirana

Premijera drame Espija Tomičića "Budi uvijek kao zmaj" u zagrebačkom HNK-u

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 15:12
budi uvijek kao zmaj, espi tomičić
Photo: HNK

Dramski ansambl Hrvatskoga narodnog kazališta (HNK) u Zagrebu premijerno će u petak, 26. rujna u dvorani ansambla LADO izvesti dramu "Budi uvijek kao zmaj" nagrađivanog autora Espija Tomičića, u režiji Olje Lozice.

Intimna i politički angažirana drama

Riječ je, kako ističu iz HNK, o duboko intimnoj i politički angažiranoj drami koja se poigrava žanrovima, vremenskim razinama i kazališnom formom, stapajući dokumentarno i poetsko, stvarno i imaginarno, osobno i kolektivno. 

Djelo donosi slojevitu priču o identitetu, traumi, klasnoj nesigurnosti i odrastanju – sve kroz oči protagonista Petra, koji u sadašnjosti prolazi kroz terapijski proces, rekonstruirajući ključna sjećanja iz djetinjstva kada je još bio Matea.

Radnja se odvija na više razina, kroz introspektivne monologe, unutarnje dijaloge i razgovore s terapeutkinjom, ali i kroz glasove prošlosti i sadašnjosti koji komentiraju, usmjeravaju i provociraju sjećanje. U središtu tih sjećanja nalazi se napušteni gradski stan u koji Matea, s majkom i braćom i sestrama, ilegalno ulazi tražeći zaklon od siromaštva i beskućništva.

Kroz igru rata koju predvodi stariji brat Alan, djeca stvaraju svoj svijet, ali kroz pukotine tog zamišljenog skloništa izlaze na vidjelo istine o tijelu, identitetu, gubitku, boli i strahu, dodaje se u najavi predstave.

Glumci ansambla drame HNK-a

Uloge tumače glumci ansambla Drame zagrebačkog HNK-a Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević, te gostujući glumac Ivan Grlić.

"Budi uvijek kao zmaj nije samo kazališna predstava – to je i terapijski proces, kolektivni čin zamišljanja, prostor iscjeljenja i dijeljenja. Predstava propituje što znači nositi traumu, ali i kako kazalište može biti mjesto njezina razotkrivanja i zajedničkog razumijevanja", poručuju iz kazališta.

Teme
espi tomičić kazališna predstava kazalište olja lozica zagrebački hnk

