Radnja se odvija na više razina, kroz introspektivne monologe, unutarnje dijaloge i razgovore s terapeutkinjom, ali i kroz glasove prošlosti i sadašnjosti koji komentiraju, usmjeravaju i provociraju sjećanje. U središtu tih sjećanja nalazi se napušteni gradski stan u koji Matea, s majkom i braćom i sestrama, ilegalno ulazi tražeći zaklon od siromaštva i beskućništva.