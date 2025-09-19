Dramski ansambl Hrvatskoga narodnog kazališta (HNK) u Zagrebu premijerno će u petak, 26. rujna u dvorani ansambla LADO izvesti dramu "Budi uvijek kao zmaj" nagrađivanog autora Espija Tomičića, u režiji Olje Lozice.
Intimna i politički angažirana drama
Riječ je, kako ističu iz HNK, o duboko intimnoj i politički angažiranoj drami koja se poigrava žanrovima, vremenskim razinama i kazališnom formom, stapajući dokumentarno i poetsko, stvarno i imaginarno, osobno i kolektivno.
Djelo donosi slojevitu priču o identitetu, traumi, klasnoj nesigurnosti i odrastanju – sve kroz oči protagonista Petra, koji u sadašnjosti prolazi kroz terapijski proces, rekonstruirajući ključna sjećanja iz djetinjstva kada je još bio Matea.
Radnja se odvija na više razina, kroz introspektivne monologe, unutarnje dijaloge i razgovore s terapeutkinjom, ali i kroz glasove prošlosti i sadašnjosti koji komentiraju, usmjeravaju i provociraju sjećanje. U središtu tih sjećanja nalazi se napušteni gradski stan u koji Matea, s majkom i braćom i sestrama, ilegalno ulazi tražeći zaklon od siromaštva i beskućništva.
Kroz igru rata koju predvodi stariji brat Alan, djeca stvaraju svoj svijet, ali kroz pukotine tog zamišljenog skloništa izlaze na vidjelo istine o tijelu, identitetu, gubitku, boli i strahu, dodaje se u najavi predstave.
Glumci ansambla drame HNK-a
Uloge tumače glumci ansambla Drame zagrebačkog HNK-a Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević, te gostujući glumac Ivan Grlić.
"Budi uvijek kao zmaj nije samo kazališna predstava – to je i terapijski proces, kolektivni čin zamišljanja, prostor iscjeljenja i dijeljenja. Predstava propituje što znači nositi traumu, ali i kako kazalište može biti mjesto njezina razotkrivanja i zajedničkog razumijevanja", poručuju iz kazališta.
