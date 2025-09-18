Krastavci ostaju svježi tjednima uz genijalan trik koji traje samo 10 sekundi

Jedna kuharica podijelila je jednostavan, ali vrlo učinkovit trik kako da krastavci ostanu svježi i hrskavi tjednima, a potrebno je samo nekoliko sekundi.
Pametnu metodu čuvanja krastavaca, koja ovo povrće održava duže vrijeme svježim i čvrstim, podijelila je kuharica i autorica recepata Kat, poznata na društvenim mrežama kao @katcancook, a prenosi nova.rs.
U svom TikTok videu Kat otkriva: "Ovi su krastavci stari 10 dana. Pokazat ću vam kako ih čuvati tako da ostanu lijepi, svježi i hrskavi te da se ne pretvore u gnjecave već nakon tri dana."
@katcancook Replying to @lovinlife97 money saving cucumber storage tip 🥒 #producestorage #budgetgroceries #budgetgrocerytips ♬ Cooking show, cute piano violin - ISAo
Najprije savjetuje da se ukloni i reciklira ambalaža u kojoj krastavci dolaze iz trgovine, jer im ona više nije potrebna.
"Način na koji se voće i povrće transportira često nije isti kao način na koji bi ih trebalo čuvati. Zato im dajemo kratko ispiranje, pa ih obrišemo papirnatim ubrusom.“ Premalo ili previše vlage može ih pokvariti", dodaje ona. "Krastavci su puni vode i upravo zato želimo upiti višak vlage."
"Uzet ćemo silikonsku vrećicu, a može i obična zip-vrećica ako je to ono što imate. Napravit ćemo mali ‘vrećasti krevetić’ od papirnatog ubrusa, staviti isprane i osušene krastavce unutra, zatvoriti vrećicu i staviti u hladnjak. Papirnati ubrus upit će vlagu i tako sačuvati krastavce svježima."
Još trikova za duže čuvanje krastavaca
- Držite ih u hladnjaku – stavite krastavce u ladicu za povrće, koja ima višu razinu vlage i nije toliko hladna kao ostatak hladnjaka.
- Umotajte ih u papirnate ubruse – svaki krastavac omotajte suhim papirnatim ubrusom kako bi upio višak vlage, a zatim ih stavite u plastičnu vrećicu.
- Držite ih podalje od voća koje proizvodi etilen – banane, rajčice i dinje oslobađaju plin etilen koji ubrzava dozrijevanje i kvarenje. Zato krastavce čuvajte odvojeno.
- Ne perite ih dok ih ne planirate koristiti – pranje dodaje vlagu, što može ubrzati pojavu plijesni i kvarenje. Operite ih tek neposredno prije upotrebe.
- Razmislite o kiseljenju – ako imate previše krastavaca, ukiselite ih. Kiseli krastavci mogu trajati mjesecima u hladnjaku.
