Inicijativa traži zabranu “uvoza” stranih radnika i da ustaški poklič postane vojni pozdrav

Izvjesna “Inicijativa Za bolju Hrvatsku” (ZBH) zakazala je za ovu subotu u Zagrebu prosvjed protiv “uvoza” stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes “dobrobit naroda”.
Oglas
Njezini zahtjevi na prvi se pogled čine dobronamjernim, ali svoju mržnju i proturadnički sentiment ne nosi na rukavu, već ih skriva iza manipulacije diskursom: radi se o glasu prevaranata koji fingira glas naroda, piše portal H-Alter aludirajući da je opet riječ o nekim novim “zabraniteljima”, doduše, generacijski, nešto mlađim.
Registirani u Kninu, u borbi protiv "zamjene stanovništva"
Mlađi muškarci u crnim majicama uz Thompsonove poskočice i javni poziv da ustaški poklič “Za dom spremni” postane službeni pozdrav oružanih snaga RH u urnebesnom ovotjednom predstavljanju kažu za sebe da su “u potpunosti apolitična i nediskriminatorna inicijativa”. Registrirani su 9. rujna u Kninu.
Njihove plakate - s crno odjevenim muškaracima u hrvatskim zastavama od sredine kolovoza moguće je vidjeti posvuda, online i offline.
Na transparentima je poruka “Protiv zamjene stanovništva”, a viralna kampanja poziva nas na demonstraciju pod nazivom “Prosvjed za spas hrvatske kulture – NE uvozu stranih radnika!”, navodi portal, podsjećajući kako je tzv. “teorija zamjene stanovništva” dokazano neutemeljena i korištena kao populistički alat za širenje mržnje.
Vještom retorikom formalno se ne priklanjaju ni jednoj političkoj stranci.
Na press konferenciji održanoj 16. rujna na zagrebačkom Trgu Bana Jelačića, predsjednik dotične inicijative Ronaldo Barišić izjavio je čak i to da prosvjed “nije napad na strane radnike ili poziv na mržnju nego isključivo poziv ljudima koji vode ovu zemlju da počnu raditi u interesima hrvatskog naroda”.
Apolitična inicijativa?
No, priča o njihovoj političkoj neobilježenosti zvuči pomalo naivno.
Barišić je na pressici spomenuo da podržavaju nekoliko peticija Mosta, stranke čiju je izbornu sliku sam objavio na Facebook profilu nepunih mjesec dana prije osnutka stranice ZBH.
Spomenuto je da se na prosvjed kao govornike poziva nekoliko političara, stoga ne bi bilo iznenađujuće da je ZBH jeftina gerilska kampanja te stranke koji antimigrantski sentiment pakiraju u “zabrinutost mladih za hrvatski narod.”
Jesu li Barišić i ZBH instrument za sakupljanje političkih poena ili instrumentaliziraju zlo kako bi na svom web-shopu prodali majice s hrvatskim grbom za dvadeset eura ili donacije građana spremili u džep, od manje je važnosti.
Bitno je samo uočiti da su najprozirniji, oportunistički crnokošuljaši, kako bismo u samim njihovim zahtjevima vidjeli tamu i pristranost vladajućima protiv kojih se navodno bore, piše H-alter s objavljenim komentarima na ovu temu od politologinje Katarine Peović, Tomislava Kiša, glavnog tajnika Novog sindikata, i Gau Tama, radnika na privremenom radu u Hrvatskoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas