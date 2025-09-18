Inicijativa traži zabranu “uvoza” stranih radnika i da ustaški poklič postane vojni pozdrav

Njezini zahtjevi na prvi se pogled čine dobronamjernim, ali svoju mržnju i proturadnički sentiment ne nosi na rukavu, već ih skriva iza manipulacije diskursom: radi se o glasu prevaranata koji fingira glas naroda, piše portal H-Alter aludirajući da je opet riječ o nekim novim “zabraniteljima”, doduše, generacijski, nešto mlađim.