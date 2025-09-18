ŽELJKO GARAČA
Profesor ekonomije: Nije primjereno da poduzetnici u privatnom sektoru kukaju da nemaju za rast plaća
O mjerama Vlade i smanjivanju subvencija u N1 studiju uživo s Ninom Kljenak razgovarao je doktor ekonomije i profesor Željko Garača s Ekonomskog fakulteta u Splitu.
"Moj prijedlog je bio da se s postupnim ukidanjem subvencija za struju i plin krene ranije, u vremenu kada smo imali usporavanje inflacije. Sada kada je inflacija ponovno počela značajnije rasti ukidanje subvencija će dovesti do povećanja cijene električne energije što će direktno utjecati na skok inflacije, prema mojim procjenama za dva mjeseca 0,5 posto veća nego što bi bila da ukidanja subvencija nema", objašnjava profesor.
Kao važnu temu ističe onu o nejednakosti.
"Brine visoki stupanj nejednakosti. Kad se kaže da je službena inflacija na hranu u prosjeku šest posto, ona najugroženija skupina građana, s najmanjim dohotkom doživljava inflaciju na hrani zapravo 12 posto, dok ona najbogatija skupina, u okviru svog dohotka ima povećanje od jedan do dva posto. Naime, najugroženija skupina preko polovice svog mjesečnog dohotka izdvaja na hranu i stanovanje. Iz različitih struktura potrošačke košarice dobijemo tužne slike kako se najugroženiji građani snalaze iz mjeseca u mjesec", kaže Garača pa nastavlja:
"Dobar primjer nam može biti Slovenija gdje je rizik od siromaštva gotovo upola manjim stopama nego što je u Hrvatskoj. Postoje mehanizmi da država, neovisno o svojoj ekonomskoj snazi pomogne najugroženijima i smanji razlike, te im osigura dostojan život. Dvije trećine građana prima manje od prosječne plaće, a 20 posto je na granici siromaštva. To je ono o čemu treba voditi računa."
Smatra da slijedi usporavanje.
"Ono što nas iščekuje je usporavanje onoga s čim nismo zadovoljni, odnosno usporavanje rasta BDP-a kao i rasta realnih plaća i mirovina".
Osvrnuo se i na privatni sektor.
"Nije primjereno kada poduzetnici kukaju da nemaju prostora za rast plaća u privatnom sektoru jer udio profita raste, ako gledamo bilance, plaće mogu rasti na teret profita."
