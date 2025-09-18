Profesor ekonomije: Nije primjereno da poduzetnici u privatnom sektoru kukaju da nemaju za rast plaća

"Moj prijedlog je bio da se s postupnim ukidanjem subvencija za struju i plin krene ranije, u vremenu kada smo imali usporavanje inflacije. Sada kada je inflacija ponovno počela značajnije rasti ukidanje subvencija će dovesti do povećanja cijene električne energije što će direktno utjecati na skok inflacije, prema mojim procjenama za dva mjeseca 0,5 posto veća nego što bi bila da ukidanja subvencija nema", objašnjava profesor.