VANJSKA POLITIKA
Vesna Pusić o HDZ-ovoj reakciji: "To je komentar bez mozga ili bez znanja"
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je sankcije Europske komisije Izraelu, kao i komentare koji stižu iz Hrvatske.
Primjerice, iz HDZ-a su glasanje europarlamentarca Gordana Bosanca o embargu na izvoz oružja Izraelu nazvali "stavom koji bi zauzela komunistička Jugoslavija".
"To je komentar bez mozga ili bez znanja ili bez uvida u situaciju. Vrlo je uvredljiv i za sam Izrael jer stavovi koje je komunistička Jugoslavija imala su se odnosili na Izrael kojime su vladali veliki lideri, koji se ni na koji način ne mogu uspoređivati s današnjima.
Ovo je osuda te politike, to je osuda genocida u Gazi, a ne stav prema postojanju države Izrael, što je bio problematični stav o kojem pričaju ovi koji ne znaju o čemu govore, ovi u HDZ-u", kazala je Pusić i nastavila:
"Europa se još uvijek lomi i batrlja ne znajući kako se postaviti, ne zbog današnjice nego zbog povijesnih osjećaja krivnje."
"Europska unija se nije proslavila"
Osvrnula se i na suzdržanost SDP-ovih eurozastupnika na glasanju o istom amandmanu o embargu.
"Bilo je pogrešno zauzeti takav stav. Ne slažemo se često, ali na ovu se temu slažem s predsjednikom. Rekao je to na svoj specifični način, ali je u pravu. Najmanje što se može učiniti jest zabraniti trgovinu oružja Izraelu."
Europska komisija prebacila je odgovornost na Vijeće i članice. Vlada Republike Hrvatske to promatra i nema službeni stav, predsjednik ima...
"Mislim da se Europska unija također nije baš proslavila stavom u ovom slučaju jer ako pogledate, povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas kaže, između ostalog, da želi jasno reći kako to nije kazna Izraelu nego pokušaj da se smanji humanitarna katastrofa. Što to znači? Da imamo 17 figa u džepu i ne želimo otvoreno reći svoj stav. Humanitarna katastrofa se ne može spriječiti ili smanjiti ako izraelske vlasti ne prekinu s ovom politikom etničkog čišćenja Gaze."
Usporedila je ovu situaciju s Ukrajinom, odnosno, stavove EU-a prema zločinima koje čine Rusi u odnosu na one koje čine Izraelci.
"Ta ogromna razlika je toliko očito da nije čudo što vrlo značajno utječe na odnos EU-a i globalnog juga. Mislim da je to pogrešna i krivo procijenjena politika. Europa bi trebala imati jasniji stav suprostavljanja takvoj politici izraelskih vlasti. Do toga ne dolazi zbog loše savjesti, straha od SAD-a, straha od Donalda Trumpa... Dakle, prema većem dijelu svijeta koji je za Europu značajan i relevantan u ovim okolnostima. I, sad, ta Kallas koja je kao premijerka Estonije imala jasan stav oko ruske agresije, najedanput nije u stanju reći ga u ovom slučaju. U politici nema većeg motivatora od straha..."
Što s Hrvatskom?
"Vlada kalkulira na sličan način kao institucije EU-a, nadajući se da će se nekako prikloniti onome što bude stav EU-a, da se previše ne izlaže. Boji se Trumpa i njegove politike, odnosno, eventualnih osveta", ističe Pusić pa objašnjava zašto Slovenija nema takav strah:
"Izabrala bih taj stav. Ona smatra da joj se ne može puno dogoditi izvan onoga što će se dogoditi cijeloj EU. To je ta logika. Uz to, u Sloveniji postoji čvrsta tradicija priznavanja Palestine", zaključila je Vesna Pusić.
