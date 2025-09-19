Vesna Pusić o HDZ-ovoj reakciji: "To je komentar bez mozga ili bez znanja"

"Ta ogromna razlika je toliko očito da nije čudo što vrlo značajno utječe na odnos EU-a i globalnog juga. Mislim da je to pogrešna i krivo procijenjena politika. Europa bi trebala imati jasniji stav suprostavljanja takvoj politici izraelskih vlasti. Do toga ne dolazi zbog loše savjesti, straha od SAD-a, straha od Donalda Trumpa... Dakle, prema većem dijelu svijeta koji je za Europu značajan i relevantan u ovim okolnostima. I, sad, ta Kallas koja je kao premijerka Estonije imala jasan stav oko ruske agresije, najedanput nije u stanju reći ga u ovom slučaju. U politici nema većeg motivatora od straha..."