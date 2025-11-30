Rubensov "Krist na križu", pronađen nakon 400 godina, prodan na aukciji

Osenat je kazao da je pronalazak takvoga djela iznimno rijedak slučaj. Slika prikazuje raspetog Krista, koji se ističe na podlozi od tamnoga prijetećeg neba i označava "sam početak baroknog pravca u slikarstvu", kazao je. U rujnu je Osenat pojasnio da je ovo umjetničko djelo "istinska ispovijest vjere i omiljena tema Rubensa, protestanta koji je prešao na katoličanstvo".