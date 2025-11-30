"Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagirati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Jače nego ikada, vidimo se 30.11. ispred Glavnog kolodvora. U podne. Dosta smo šutjeli, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve", stoji u najavi organizatora.