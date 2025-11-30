"DOSTA SMO ŠUTJELI"
FOTO / Prosvjedni marševi protiv fašizma: Tisuće ljudi u četiri hrvatska grada poručilo kakvu Hrvatsku žele
U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održavaju se prosvjedni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Metropola je okupila najviše ljudi, njih nekoliko tisuća, a oko tisuću ih se skupilo u Rijeci i Puli, dok se u Zadru okupilo njih nekoliko stotina. Završili su oko 14 sati.
Oglas
Zagrebački skup je krenuo u 12 sati s Glavnog kolodvora, kod Spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima, prema Trgu bana Josipa Jelačića.
"Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagirati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Jače nego ikada, vidimo se 30.11. ispred Glavnog kolodvora. U podne. Dosta smo šutjeli, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve", stoji u najavi organizatora.
Prosvjed je došao podržati i televizijski novinar Aleksandar Stanković.
"Došao sam dati podršku ljudima koji se protive nadolazećoj isključivosti, toj nesnošljivosti koja se iz dana u dan širi javnim prostorom", rekao je za Jutarnji list.
Istaknuo je i što smatra ključnom porukom okupljanja.
"Važno je podsjetiti da živimo jedni uz druge, da se poštujemo i da ne širimo mržnju."
Ispred improvizirane pozornice, postavljene uz spomenik kralja Tomislava, istaknut je veliki transparent s porukom "Lutnja, otpor, promjena".
U gomili se mogu vidjeti i drugi slogani, među kojima "Nećete u knjižnice, niste ni prije", "Fafafašista nemoj biti ti" te "Ustaše, priznajte tko vas nije volio". Prosvjednici su raspoređeni oko bine, a program na okupljanju još traje.
U Zadru se organizirao dalmatinski marš, prvi veliki antifašistički skup u Dalmaciji u desetljećima, čije je okupljanje najavljeno na Obali kneza Branimira, poručuju organizatorice. Dočekala ih je skupina maskiranih mladića i kratko se naguravala s policijom, no sve je brzo završilo.
Na početku antifašističkog marša u Rijeci koji je krenuo s Jadranskog trga okupilo se nekoliko maskiranih mladića u crnom.
Index prenosi da su bacali petarde na ljude dok je policija stajala ispred njih, gledala i nije ništa poduzimala.
Pulski marš okupio je poznata lica iz političke arene, kao što su istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin, njegov zamjenik Siniša Gordić te zastupnici Sanja Radolović, Dalibor Paus i Loris Peršurić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas