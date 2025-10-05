Snaga vode i georaznolikost: Izložba na Medvedgradu spaja umjetnost i dobročinstvo

Georaznolikost označava raznolikost stijena, minerala, fosila, reljefnih oblika, tla i prirodnih geoloških procesa koji oblikuju Zemlju. Iako se često u javnosti više govori o biološkoj raznolikosti, georaznolikost je njezin temelj – bez raznolikih stijena, tala, podzemnih voda i reljefa, život na Zemlji ne bi mogao postojati u ovakvom obliku. Georaznolikost je ključna za razumijevanje prirodnih procesa – od stvaranja planina do kretanja podzemnih voda i klimatskih promjena. Ona oblikuje krajolike, stvara staništa za brojne biljne i životinjske vrste, te utječe na kružne tokove vode, ugljika i hranjivih tvari. Upravo zbog te međusobne povezanosti, očuvanje georaznolikosti neophodno je za očuvanje biološke raznolikosti, ali i cjelokupnog zdravlja ekosustava.