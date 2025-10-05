Snaga vode i georaznolikost: Izložba na Medvedgradu spaja umjetnost i dobročinstvo

Javna ustanova Park prirode Medvednica 7. listopada će u povodu Dana georaznolikosti otvoriti izložbu GEA 2025 pod nazivom „Gutta cavat lapidem“ (Česta kaplja kamen dube) na kojoj izlažu 40 fotografija koje su zabilježile tragove vode u reljefu i kamenu.
Izložba, koja će imati natjecateljski i humanitarni karakter, bit će otvorena 7. listopada u 13 sati u Centru za posjetitelje Medvedgrad, najavili su u nedjelju.
U Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica kažu da tema "Gutta cavat lapidem" (Česta kaplja kamen dube) simbolizira prolaznost vremena i snagu prirode, a autori su kroz objektiv zabilježili tragove vode u reljefu i kamenu - bilo kroz kišu, rijeke, potoke, kapljice ili druge oblike dodira vode i kamena.
Izložba je natjecateljskog karaktera. Svi posjetitelji, uključujući i predstavnike medija, pozvani su sudjelovati u glasovanju za tri najljepše fotografije. Ima i humanitarni karakter – fotografije će biti ponuđene na aukciji tijekom godišnje skupštine Hrvatskog geološkog društva, a prikupljeni prihod bit će doniran Udruzi Kap u moru s Korčule koja pruža podršku djeci s posebnim obrazovnim potrebama.
Realizirana je uz podršku i sponzorstvo INA d.d., Hidrocibalae i Hrvatskog geološkog društva.
Međunarodni dan georaznolikosti obilježava se 6. listopada kako bi se podigla svijest o važnosti zaštite georaznolikosti i promicala svijest o održivom korištenju geoloških resursa.
Georaznolikost označava raznolikost stijena, minerala, fosila, reljefnih oblika, tla i prirodnih geoloških procesa koji oblikuju Zemlju. Iako se često u javnosti više govori o biološkoj raznolikosti, georaznolikost je njezin temelj – bez raznolikih stijena, tala, podzemnih voda i reljefa, život na Zemlji ne bi mogao postojati u ovakvom obliku. Georaznolikost je ključna za razumijevanje prirodnih procesa – od stvaranja planina do kretanja podzemnih voda i klimatskih promjena. Ona oblikuje krajolike, stvara staništa za brojne biljne i životinjske vrste, te utječe na kružne tokove vode, ugljika i hranjivih tvari. Upravo zbog te međusobne povezanosti, očuvanje georaznolikosti neophodno je za očuvanje biološke raznolikosti, ali i cjelokupnog zdravlja ekosustava.
