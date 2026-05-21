Vatrogasci u obalnom gradu Nafpaktosu uklonili su velikog gmaza nakon što su putnici otvorili poklopac motora i ostali zapanjeni.
Oglas
Putnici u automobilu u južnom obalnom gradu Nafpaktosu zabrinuli su se kada je vozač iznenada primijetio da volan više ne reagira ispravno te da je vozilo postalo teško za upravljanje, piše tovima.com.
Vozač je odmah zaustavio automobil i otvorio poklopac motora kako bi pregledao motor i sustav upravljanja, no tada je otkrio veliku zmiju omotanu oko remenja motora, što je uzrokovalo mehanički kvar.
Prema izvješćima lokalnih medija, gmaz je potom nasrnuo na njih, izazvavši dodatni šok.
Vatrogasci su pozvani na mjesto događaja i uspjeli su sigurno ukloniti zmiju. Gmaz je kasnije vraćen u svoje prirodno stanište, dok je automobil odvezen u servis radi pregleda.
Ovaj incident pridružio se sve većem broju susreta sa zmijama zabilježenih diljem istočnomediteranske zemlje tijekom protekle godine, osobito u toplijim mjesecima. Nedavni slučajevi uključivali su veliku zmiju pronađenu u školskom dvorištu u Ateni, drugu otkrivenu ispod sjedala u otvorenom kazalištu u glavnom gradu, kao i nekoliko viđenja zmija u stambenim područjima Evije i Soluna. Stručnjaci već dulje upozoravaju da rastuće temperature često tjeraju zmije bliže kućama, vozilima i urbanim područjima u potrazi za hladom i hranom.
Najotrovnija zmija endemska za Grčku je miloska ljutica, što znači da prirodno ne obitava nigdje drugdje na svijetu. Uglavnom nastanjuje otoke Milos, Kimolos, Polyaigos i obližnje otočiće u skupini Ciklada.
Većina zmijskih vrsta u Grčkoj nije otrovna i izbjegava ljude. Čak i otrovne ljutice uglavnom napadaju samo kada se osjećaju ugroženo ili kada ih netko slučajno nagazi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas