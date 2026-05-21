Ovaj incident pridružio se sve većem broju susreta sa zmijama zabilježenih diljem istočnomediteranske zemlje tijekom protekle godine, osobito u toplijim mjesecima. Nedavni slučajevi uključivali su veliku zmiju pronađenu u školskom dvorištu u Ateni, drugu otkrivenu ispod sjedala u otvorenom kazalištu u glavnom gradu, kao i nekoliko viđenja zmija u stambenim područjima Evije i Soluna. Stručnjaci već dulje upozoravaju da rastuće temperature često tjeraju zmije bliže kućama, vozilima i urbanim područjima u potrazi za hladom i hranom.