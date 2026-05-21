VIDEO / Na maturalnoj večeri potukle se majke učenika, morala intervenirati i policija

Na maturalnoj večeri u Cazinu došlo je do incidenta u kojem su se sukobile majke dvoje učenika, piše oslobodjenje.ba.
Navodno je sve počelo zbog gužve i pokušaja zauzimanja mjesta bliže crvenom tepihu radi fotografiranja maturanata.
Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun, zbog čega su reagirali prisutni roditelji i gosti koji su pokušali smiriti situaciju. Na mjesto događaja stigla je i policija koja je intervenirala kako bi spriječila daljnji sukob.
Fotografije i snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje mnogi komentiraju kako je proslava mature ostala u sjeni neprimjerenog ponašanja odraslih.
Za sada nije poznato hoće li protiv sudionica biti poduzete određene mjere.
– Dok su maturanti slavili kraj jednog životnog poglavlja, večer u Cazinu obilježila je i neugodna scena među roditeljima. Umjesto podrške i ponosa, došlo je do svađe i fizičkog obračuna koji je šokirao prisutne. Matura bi trebala biti večer uspomena, glazbe i osmijeha mladih ljudi, a ne mjesto sukoba i ružnih scena pred djecom koja su čekala svoj najljepši trenutak – naveli su na Facebooku.
