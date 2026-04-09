Uskoro izlazi nova knjiga JD Vancea: "Pitanje je zašto sam uopće skrenuo s puta..."

JD Vance bit će prvi američki potpredsjednik u novije vrijeme koji će objaviti knjigu dok je na dužnosti. Najava njegove druge knjige pojačava nagađanja da Vance utire put predsjedničkoj kandidaturi 2028. godine.
Američki potpredsjednik JD Vance objavit će novu knjigu pod nazivom "Communion: Finding My Way Back To Faith" (Pričest: Povratak vjeri) u lipnju.
Knjiga od 304 stranice, koju objavljuje HarperCollins, kronološki opisuje njegovo osobno duhovno putovanje od kršćanstva do ateizma i konačno preobraćenje na katoličanstvo 2019. godine, piše Euronrews.
Ovo je Vanceova druga knjiga nakon njegovih popularnih memoara iz 2016., "Gorštačka elegija", koji su adaptirani na veliko platno u filmu iz 2020. u režiji Rona Howarda, s Glenn Close i Amy Adams u glavnim ulogama.
I’ve been writing this book for a long time, and I’m honored to finally be able to share the full story with you all. Communion is about my personal journey and how I found my way back to faith.— JD Vance (@JDVance) March 31, 2026
"Priča o tome kako sam ponovno stekao vjeru, naravno, dogodila se samo zato što sam je u početku izgubio", rekao je 41-godišnji Vance. "Zanimljivo pitanje koje visi nad ovom knjigom, i nad mojim umom, jest zašto sam uopće skrenuo s puta. Zašto kršćanska vjera moje mladosti nije uspjela pravilno pustiti korijenje", napisao je.
Najava knjige pojačava kritike da JD Vance sigurno ima pametnijeg posla, budući da je prvi američki potpredsjednik u novije vrijeme koji je objavio knjigu dok je na dužnosti. Vance, koji je prethodno kritizirao američku umiješanost u "beskrajne ratove" na Bliskom istoku, našao se na meti kritika zbog svoje upadljive šutnje usred aktualnog rata u Iranu.
Kongresnica Marjorie Taylor Greene javno je dovela u pitanje njegovu odsutnost s debate prošlog mjeseca, pitajući: "Gdje je, dovraga, JD Vance?"
Nadolazeća knjiga također pojačava nagađanja o Vanceovoj potencijalnoj predsjedničkoj kandidaturi 2028., budući da je objavljivanje knjige predvidljiv potez za političke osobe prije pokretanja kampanje. Tko zna, njegova druga knjiga mogla bi čak biti odabrana da uđe u Trumpovu predsjedničku knjižnicu?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
