JD Vance rekao da se EU miješala u mađarske izbore, Berlin ga optužio za licemjerje

"Odbacujemo optužbu koju je američki potpredsjednik J.D. Vance iznio na događaju u Mađarskoj o miješanju EU u mađarske izbore", rekao je novinarima zamjenik glasnogovornika vlade Sebastian Hille. "Želio bih istaknuti, budući da se Vance žali na navodno miješanje EU u izbore, da je američki potpredsjednik bio u Mađarskoj samo nekoliko dana prije izbora. Sama ta činjenica govori sama za sebe o tome tko se miješa", dodao je.