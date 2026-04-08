JD Vance rekao da se EU miješala u mađarske izbore, Berlin ga optužio za licemjerje

Njemačka je u srijedu američkog potpredsjednika J.D. Vancea kritizirala zbog licemjerja, osporivši optužbe američkog potpredsjednika da se Bruxelles miješa u mađarske izbore.
Iz Berlina poručuju da, naprotiv, Vanceov posjet Budimpešti neposredno prije nedjeljnog glasovanja sugerira da bi on sam mogao biti kriv za miješanje u izbore, budući da je snažno podržavao populističko-nacionalističku vladu, piše Politico.
"Odbacujemo optužbu koju je američki potpredsjednik J.D. Vance iznio na događaju u Mađarskoj o miješanju EU u mađarske izbore", rekao je novinarima zamjenik glasnogovornika vlade Sebastian Hille. "Želio bih istaknuti, budući da se Vance žali na navodno miješanje EU u izbore, da je američki potpredsjednik bio u Mađarskoj samo nekoliko dana prije izbora. Sama ta činjenica govori sama za sebe o tome tko se miješa", dodao je.
Vance je jučer, rame uz rame s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ustvrdio da je "ono što se dogodilo u ovoj zemlji, ono što se dogodilo usred ove izborne kampanje, jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore koje sam ikada vidio ili čak pročitao".
Vance je oštro kritizirao i "birokrate u Bruxellesu, koji su učinili sve što su mogli da obuzdaju narod Mađarske, jer im se ne sviđa vođa koji se zapravo zauzeo za narod Mađarske".
Nakon što je izrekao punu podršku Orbanu, Vance se suočio s trenutnim kritikama mađarske oporbe zbog pokušaja da utječe na izbore druge zemlje. Bijela kuća smatra Orbana ključnim ideološkim saveznikom u Europi.
Američki predsjednik Donald Trump više je puta podržao Orbana tijekom kampanje, što je neobičan pokazatelj podrške SAD-a europskom vođi koji se bori za reizbor.
Vođa oporbe Peter Magyar, koji inače vodi prema anketama, kritizirao je Vanceov posjet na X-u. "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest nije napisana u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona je napisana na mađarskim ulicama i trgovima", poručio je.
Glasnogovornik njemačke vlade također je rekao da kancelar Friedrich Merz "nema preferencija" u vezi s ishodom nedjeljnog glasovanja i da će prihvatiti kako će mađarski narod glasati.
