Kupio ju je i stavio u garažu jer nije znao koliko vrijedi.
Oglas
Jedan stanovnik Oxfordshirea prije nekoliko godina kupio je jednu sliku, a nije imao pojma o čemu se radi. Uopće nije bio svjestan da posjeduje remek-djelo talijanskog slikara iz 15. stoljeća, Pietra Vannuccija, poznatijeg kao Perugino, koji je svojevremeno bio suvremenik Leonarda da Vincija.
Dugo zaboravljena slika, nazvana Bogorodica i dijete (Madonna and Child), izazvala je pravu pomamu kada se pojavila na stranici JS Fine Arts u Banburyju, gdje su međunarodni kolekcionari doslovno blokirali telefonske linije, a osoblje ostalo u potpunom kaosu.
Kada je dražba konačno počela, borba je bila dramatična: 15 minuta nadmetanja putem interneta, telefona i uživo u dvorani – potpuni metež koji je završio tako da je privatni kupac izdvojio 780.000 eura, čime je oboren dotadašnji rekord, budući da je najskuplja prodaja ove aukcijske kuće prije toga iznosila 324.000 eura, prenosi New York Post.
Dusty garage find could be a lost Renaissance masterpiece worth $900K https://t.co/uzOg4ubfZF pic.twitter.com/mycJuAgoVA— New York Post (@nypost) November 24, 2025
"Kad je aukcijski čekić pao, zavladala je tišina, a zatim pljesak“, rekao je glavni aukcionar Joe Smith u priopćenju. "Bio je to jedan od onih trenutaka o kojima svaki aukcionar sanja.“
Stručnjaci vjeruju da bi ovaj portret doista mogao biti autentično Peruginovo djelo, jednog od najcjenjenijih slikara talijanske renesanse.
Smith je rekao da je val interesa nadmašio sve što je ikada vidio.
"Čuvao neprocjenjivo blago u prljavoj garaži, a nije ništa znao- sada je sve postalo svjetska senzacija Znali smo da je slika posebna, ali reakcija je bila iznad svega što smo očekivali. Što je duže gledate, to više uočavate kvalitetu izrade i eleganciju renesansnih detalja.“
Ovaj slikar nekoć je bio smatran ravnim Leonardu i bio je izabran, zajedno s Botticellijem, da ukrasi zidove Sikstinske kapele, mnogo prije nego što je Michelangelo preuzeo dominaciju oslikavanjem stropa.
Peruginove nježne figure i meki pejzaži snažno su utjecali na njegova slavnog učenika Rafaela Santi, koji je kasnije zasjenio svog učitelja i preuzeo središnje mjesto na renesansnoj sceni.
Novi vlasnik slike, koji je ostao anoniman, navodno je poslao djelo na restauraciju, dok se istraživanje njezina porijekla i dalje nastavlja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas