"Čuvao neprocjenjivo blago u prljavoj garaži, a nije ništa znao- sada je sve postalo svjetska senzacija Znali smo da je slika posebna, ali reakcija je bila iznad svega što smo očekivali. Što je duže gledate, to više uočavate kvalitetu izrade i eleganciju renesansnih detalja.“