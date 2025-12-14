Aromaterapija: Prednosti, nuspojave i kako se točno radi ovaj tip tretmana?

Ilustracija / Pexels

Aromaterapija je naziv za upotrebljavanje eteričnih ulja za poboljšanje raspoloženja ili u zdravstvene svrhe. Pojedina eterična ulja se mogu staviti i direktno na kožu u kombinaciji s baznim uljima, dok se druga stavljaju u difuzor, a neka se i udišu. Najvažnije je koristiti kvalitetna ulja, od provjerenih prodavača, koja su sigurna za korištenje.

Aromaterapija se koristi već tisućljećima za bolje stanje organizma. Može se koristiti na više načina, a treba paziti kakva ulja se koriste. Ona se kupuju u specijaliziranim trgovinama ili u ljekarnama.

Postoji više različitih eteričnih ulja, kao i miksevi istih od kojih svaki ima svoju svrhu.

Kako funkcionira aromaterapija?

Eterična ulja koja se udišu izravno iz bočice ili se putem difuzora s vodom raspršuju u zraku imaju utjecaj na organizam. Oni utječu na živčani sustav i omogućavaju da se opustite.

Šalju signale mozgu, ali i kemijske odgovoru tijelu.

Mozak nakon što primi ove signale ispušta hormone kao što su serotonin ili dopamin, a to onda utječe i na raspoloženje osobe. Mogu se koristiti i za masaže ili se dodati u kupku, zajedno s baznim uljem.

Važno je ipak znati da eterična ulja nisu lijek, već se koriste za trenutačno olakšanje.

Kako koristiti eterična ulja?

Iako su jednostavna za upotrebu, važno je znati da treba paziti na nekoliko stvari kod korištenja eteričnih ulja. Prije svega, ne smiju se piti ni na koji način jer mogu oštetiti jetru i bubrege i ne smiju se držati blizu vatre jer su lako zapaljiva.

Kod stavljanja na kožu ih je potrebno razblažiti s baznim uljem, poput kokosovog ulja. Trebaju se držati izvan dohvata djece, a jednako tako i dalje od životinja. Pojedina ulja su štetna za životinje pa prije njihovog korištenja treba dobro provjeriti o kojim uljima se radi.

Još jedna važna stvar je ne kupovati ulja bilo gdje, ali i ne stavljati ih previše u difuzor. Ulja su vrlo intenzivna i bit će dovoljno samo nekoliko kapljica pomiješanih s vodom u difuzoru.

Za što je dobra aromaterapija?

Aromaterapija ima mnoge prednosti.

Svako eterično ulje ima svoju namjenu pa se tako neka mogu koristiti kod prehlada, a druga za opuštanje. Istraživanje iz 2024. je pokazalo da eterična ulja imaju analgetička i protuupalna svojstva, ali i da smanjuju stres, a utječu na bolje raspoloženje.

Također, navodi se da uz lijekove koji osoba uzima, ulja mogu imati ulogu dodatne podrške zdravlju kao pomoćna metoda.

Ulja mogu pomoći u rješavanju stresa i kod nervoze, a mogu pomoći i kod problema sa spavanjem. U nekim slučajevima će pomoći kod trenutačne anksioznosti nastale zbog pojedine situacije. Na primjer, anksioznost koja se javlja prije nekog pregleda, ispita ili prije operacije.

Eterična ulja se mogu koristiti i kod prehlada. Tako će ovdje pomoći ulje ravensare, a neka ulja se koriste i direktno na koži za tretiranje stanja kože. Ovdje spadaju ulje čajevca, noćurka ili ricinusovo ulje.

Njih je prije korištenja potrebno pomiješati s nekim baznim uljem, poput kokosovog ulja.

Ima li aromaterapija nuspojave?

Određena ulja mogu izazvati i nuspojave.

Kada se koriste sama na koži mogu uzrokovati osip ili iritaciju, a kod nekih mogu izazvati i alergiju. Također, pojedina ulja, poput kantarionovog ulja su fotosensitivni, što znači da se ne smiju izlagati suncu jer na koži mogu nastati mrlje.

Aromaterapija može izazvati reakciju kod osoba koje imaju epilepsiju, astmu, visoki krvni tlak ili pojedina kožna stanja, a trudnice bi se prije korištenja trebale savjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. U nekim slučajevima pojedina ulja mogu utjecati i na lijekove koje koristite pa je i to potrebno unaprijed dobro istražiti i savjetovati se s liječnikom.

Iako postoje istraživanja koja potvrđuju prednosti korištenja eteričnih ulja, broj i metodologija tih istraživanja su često ograničeni. Upravo zato je potrebno napraviti dodatna istraživanja.

Zaključak

Aromaterapija se koristi stoljećima, a može pomoći kod stresa, nesanice ili kod nekih kožnih problema. Ipak, treba paziti na količinu ulja koja se koristi, ali i na to da su ulja provjerene kvalitete i kupljena u specijaliziranim trgovinama ili ljekarnama.

Neka ulja mogu izazvati nuspojave kod pojedinih osoba pa i ovdje treba biti oprezan.