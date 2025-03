Dojenje i stres: Utjecaj stresa na mlijeko i kako ga kontrolirati

Podijeli :

Pexels/Helena Jankovičová Kováčová

Dojenje ima mnoge zdravstvene prednosti za majku i dijete, ali stres u tom procesu ima negativan utjecaj. No, postoji nekoliko načina kako smanjiti stres tijekom dojenja. Najvažnije je poslušati savjete, isprobati više toga i koristiti ono što se pokazalo najboljim.

Dojenje je važan aspekt majčinstva koji ima brojne zdravstvene. Ipak, uz sve promjene koje se događaju u prvim danima i mjesecima majčinstva te mnoge druge životne situacije, nije rijetkost da se razine stresa povećavaju. Dojenje i stres nisu najbolja kombinacija s obzirom na to da hormoni stresa, poput kortizola, mogu ometati proizvodnju mlijeka i time otežati proces laktacije te općenito negativno utjecati na sam proces dojenja.

Kako stres utječe na dojenje?

Stres, osobito ako je intenzivan, znatno utječe na dojenje i to kroz nekoliko čimbenika, a to su:

Položaji za dojenje: Ovo su najbolji i najugodniji, pomoći će i mami – i bebi

• Smanjena količina mlijeka: Kada je majka pod stresom, tijelo otpušta manje hormona koji su odgovorni za refleks otpuštanja mlijeka zbog čega dijete ne dobiva potrebnu količinu.

• Smanjena kvaliteta mlijeka: Iako nutritivni sastav majčinog mlijeka u većini slučajeva ostaje stabilan, stres znatno utječe na masnoću i imunološke komponente u mlijeku

• Teže uspostavljanje rutine dojenja: Stres kod majke uzrokuje napetost, nezadovoljstvo i smanjuje razinu strpljenja što dovodi do frustracija tijekom samog dojenja ako dijete nema pravilan hvat, nije smireno i slično.

Kako smanjiti stres tijekom dojenja

Iako stres nije uvijek moguće u potpunosti izbjeći, postoji nekoliko načina na koji se njegove razine mogu smanjiti. Na primjer:

1. Stvaranje mirnog okruženja

Odabir mirnog i udobnog mjesta za dojenje uvelike će pomoći majci da se opusti, čime će doći do boljeg toka mlijeka te smirenijeg novorođenčeta. Mirno okruženje se može postići smanjenjem buke, prigušivanjem svjetla i udobnim položajem.

2. Tehnike opuštanja

Vježbe dubokog disanja, meditacija i lagano istezanje smanjit će razinu stresa i pomoći majci da se osjeća smirenije. Čak i nekoliko minuta svjesnog disanja ili istezanja će učiniti veliku razliku.

3. Dodatno povezivanje s bebom

Kontakt koža na kožu znanstveno dokazano oslobađa pozitivne i umirujuće hormone. Tako može pomoći samo držanje djeteta na sebi i pričanje s njim.

4. Briga o sebi

Važno je svaki dan pronaći vrijeme za sebe i brinuti o vlastitom zdravlju. Ovo se može postići kroz male promjene svakog dana. Pomoći će pravilna hrana i unos dovoljno tekućine, kao i dovoljna količina sna. Nekada je i 15 minuta odmora na dan dovoljno za bolji osjećaj.

Zaključak

Stres može imati veliki utjecaj na dojenje i to negativan. Dojenje i stres loša su kombinacija jer tada dolazi do smanjene količine mlijeka, lošije kvalitete i težeg uspostavljanja rutine dojenja koja je jako važna. No, razina stresa tijekom dojenja se može smanjiti raznim tehnikama kao što su stvaranje mirnog okruženja, tehnike opuštanja, briga o sebi i slično.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok