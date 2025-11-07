UOČI PROSVJEDA U SPLITU
Puhovski o Božinovićevom obraćanju u Splitu: "Rekao je nešto protivno zakonu"
U petak, četiri dana nakon upada huligana na priredbu u sklopu Dana srpske kulture u Splitu i dan uoči najavljenog prosvjeda Torcide zbog uhićenja nekolicine koji su sudjelovali u prekidu spomenute priredbe, zajedničku konferenciju za novinare održali su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
"Javna okupljanja u demokratskim društvima nisu nešto za što se daje zeleno svjetlo ili se odobrava", kazao je među ostalim ministar Božinović govoreći novinarima u Splitu o sutrašnjem prosvjednom skupu u organizaciji navijačke skupine Torcida naglasivši kako je bitno da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja moraju voditi reda o javnom redu, miru i sigurnosti.
Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na Božinovićeve izjave.
"Prvo što se vidjelo na ovoj konferenciji za novinare je potvrda jedne rečenice koju je davno izrekao mudri stari nadpolicajac Joža Manolić, a glasi: Nema ničega opasnije od preplašenog policajca. Mi smo ovdje vidjeli preplašenog ministra koji bi trebao kontrolirati policiju", kazao je.
"Uzmicanje pred onima koji su protuzakonito djelovali"
"Ministar je protivno Zakonu o javnom okupljanju rekao da to javno okupljanje ne treba prijaviti, iako u tom zakonu u članku 13 jasno piše da svako treba uredno prijaviti osim ako se ne radi o Trgu Francuske Republike u Zagrebu ili lokaciji koju je lokalna sredina odredila kao dopuštenu za prosvjede, što piše u članku 12. Nije mi poznato da je Split odredio Rivu kao lokaciju na kojoj su dopuštena javna okupljanja bez posebne prijave. Božinović je, dakle, potvrdio da organizatori nisu prijavili skup, a trebali su pet dana ranije ili u iznimnim okolnostima 48 sati ranije", dodao je Puhovski.
On smatra da je riječ o uzmicanju pred organizatorima prosvjednog skupa.
"Počinje se uzmicati pred jednim pozivom, polupismenim nota bene, u kojem se traži okupljanje u zaštitu onih koji su potpuno očito djelovali protuustavno i protuzakonito, makar u najmanju ruku prijetnjom silom, ako ne i samom silom. I to se ne niječe ni u tom pozivu na skup. Pritom se pozivaju na branitelje koje bi htjeli podržati, a branitelja u Hrvatskoj već 30 godina nema osim na sudovima, gdje su to uglavnom žene, braniteljice."
"Split je grad pod kontrolom Torcide"
"Nadalje, oni (organizatori prosvjeda, nap.a.) govore o kulturi pod navodnicima koja se htjela prezentirati. Iz tradicije hrvatske nacionalne kulture, koja je svoj kazališni aspekt prije gotovo 200 godina razvijala tako da su pune dvije godine upravo glumci iz Novog Sada održavali predstave na nenjemačkom jeziku jer hrvatskih nije bilo. I sad se to odakle je kultura dolazila u Hrvatsku naziva kulturom pod navodnicima", tvrdi Puhovski.
Istovremeno se, kaže, daje podrška onima koji su napali manju skupinu starih ljudi i djece.
"Pritom se pretpostavlja da ljudi koji su bili branitelji imaju imunitet od kaznenog progona. Dakle, uvodi se protupravnost kao pretpostavka i na to je, po mom sudu, bilo važno reagirati", smatra.
"Ono što je za Hrvatsku najgore jest to što bi za ovakav skup u većini pristojnih europskih društava poput njemačkog, francuskog, švedskog ili talijanskog odmah bio prijavljen protuskup liberalno-lijevo orijentiranih građanki i građana koji ne dopuštaju ovakvo proliferiranje protumanjinskih stavova i sentimenata. Ako se u Splitu to ne dogodi, a očito neće, onda je Split doista grad pod kontrolom Torcide, štogod to značilo. Grad koji je neslobodan jer se očito većina ljudi nakon svih ovih zbivanja i obećanja novih zbivanja neće usuditi javno pokazati svoj stav. I to mi se čini najgorim", kaže Puhovski.
"To je problem i sramota za Hrvatsku"
Nakon što je spriječen, kako kaže, jedan potpuno benigni folklorni nastup, u Splitu su se preko noći pojavili grafiti "Marš van iz Hrvatske" i slični.
"To očito radi skupina koja je bila nedvojbeno upletena u ona sramotna zbivanja 3. kolovoza ove godine na Hajdukovom stadionu kada su razbili famu o dvostrukim konotacijama pozdrava "Za dom spremni" i tom poviku dodali "'Ajmo ustaše!" tako da se skine svaka moguća dvoznačnost. A nakon svega toga vidimo ministra unutarnjih poslova koji je očito preplašen pred tim ljudima, kao što su vjerojatno preplašeni i mnogi ljudi u Splitu. Nije se, naravno, nakon događaja 3. kolovoza moglo istražiti 30 tisuća ljudi koji su bili na stadionu, ali moglo se barem skupiti tri čiste i reći da je to bila svinjarija. Nema druge riječi. Doslovce nitko osim mene nije o tome javno govorio. To je problem i sramota za Hrvatsku", ustvrdio je Puhovski.
