Puhovski o Božinovićevom obraćanju u Splitu: "Rekao je nešto protivno zakonu"

"To očito radi skupina koja je bila nedvojbeno upletena u ona sramotna zbivanja 3. kolovoza ove godine na Hajdukovom stadionu kada su razbili famu o dvostrukim konotacijama pozdrava "Za dom spremni" i tom poviku dodali "'Ajmo ustaše!" tako da se skine svaka moguća dvoznačnost. A nakon svega toga vidimo ministra unutarnjih poslova koji je očito preplašen pred tim ljudima, kao što su vjerojatno preplašeni i mnogi ljudi u Splitu. Nije se, naravno, nakon događaja 3. kolovoza moglo istražiti 30 tisuća ljudi koji su bili na stadionu, ali moglo se barem skupiti tri čiste i reći da je to bila svinjarija. Nema druge riječi. Doslovce nitko osim mene nije o tome javno govorio. To je problem i sramota za Hrvatsku", ustvrdio je Puhovski.