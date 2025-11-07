Oglas

izuzetno hranjiva

Ovo je najzdravija domaća juha, a evo i kako se radi

07. stu. 2025. 19:48
bujon, temeljac, juha od kostiju
Utješna i topla tijekom hladnih dana, juha može biti i iznimno hranjiva. Povrće, grah, temeljac i drugi sastojci čine ovo jelo bogatim vlaknima, mineralima i hranjivim tvarima koje podupiru zdravlje srca, imunitet, pa čak i regulaciju tjelesne težine.

Jedna domaća juha već godinama slovi kao najzdravija - a to je juha od kostiju.

Temeljac od kostiju

Temeljac od kostiju priprema se dugotrajnim kuhanjem pilećih ili goveđih kostiju s povrćem poput luka i mrkve, uz malo octa. Ovaj napitak bogat je proteinima, kalcijem, magnezijem i fosforom, što ga čini izvrsnim saveznikom zdravih kostiju. Istraživanja također pokazuju da temeljac od kostiju ima protuupalna svojstva i da pomaže zdravlju crijeva.

Jedna porcija obično sadrži jednu do dvije šalice procijeđenog temeljca, piše nova.rs.

Podrška zglobovima

Temeljac od kostiju sadrži kolagen, koji može pomoći u obnovi zglobova i ublažavanju bolova kod artritisa. Kolagen je protein koji gradi strukturu kože, kostiju, tetiva i ligamenata. Mnogi se temeljci pripremaju s ljekovitim začinima poput kurkume, koja smanjuje upalu i doprinosi boljoj pokretljivosti zglobova.

Većina istraživanja, međutim, odnosi se na dodatke kolagena, a ne na sam temeljac.

Podrška zdravlju crijeva

Temeljac od kostiju sadrži aminokiselinu glutamin, koja pomaže u održavanju strukture i funkcije sluznice crijeva te smanjuje upalne procese u probavnom sustavu.

Iako su istraživanja o glutaminu i mikrobiomu ograničena, poznato je da unos glutamina iz prirodnih izvora proteina može biti koristan i siguran.

Bogat proteinima

Temeljac od kostiju relativno je bogat proteinima. Dovoljan unos proteina pomaže metabolizmu, izgradnji i obnovi stanica, jača imunitet i pomaže tijelu da se brani od virusa i bakterija.Količina proteina u temeljcu varira ovisno o načinu pripreme ili proizvođaču.

Kako napraviti juhu od kostiju?

Iskoristite kosti od kuhane piletine, govedine ili ribe (možete ih dobiti i u mesnici).

  • Stavite ih u veliki lonac.
  • Dodajte povrće po želji – češnjak, mrkvu, luk, celer.
  • Ubacite 2 lovorova lista.
  • Ulijte vode toliko da prekrije sastojke.
  • Dodajte sol i 1–2 žlice jabučnog octa.
  • Poklopite i kuhajte lagano 12–24 sata.
  • Procijedite i ostavite da se ohladi.
  • Čuvajte u hladnjaku do 4 dana, a u zamrzivaču do 3 mjeseca.
