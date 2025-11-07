izuzetno hranjiva
Ovo je najzdravija domaća juha, a evo i kako se radi
Utješna i topla tijekom hladnih dana, juha može biti i iznimno hranjiva. Povrće, grah, temeljac i drugi sastojci čine ovo jelo bogatim vlaknima, mineralima i hranjivim tvarima koje podupiru zdravlje srca, imunitet, pa čak i regulaciju tjelesne težine.
Oglas
Jedna domaća juha već godinama slovi kao najzdravija - a to je juha od kostiju.
Temeljac od kostiju
Temeljac od kostiju priprema se dugotrajnim kuhanjem pilećih ili goveđih kostiju s povrćem poput luka i mrkve, uz malo octa. Ovaj napitak bogat je proteinima, kalcijem, magnezijem i fosforom, što ga čini izvrsnim saveznikom zdravih kostiju. Istraživanja također pokazuju da temeljac od kostiju ima protuupalna svojstva i da pomaže zdravlju crijeva.
Jedna porcija obično sadrži jednu do dvije šalice procijeđenog temeljca, piše nova.rs.
Podrška zglobovima
Temeljac od kostiju sadrži kolagen, koji može pomoći u obnovi zglobova i ublažavanju bolova kod artritisa. Kolagen je protein koji gradi strukturu kože, kostiju, tetiva i ligamenata. Mnogi se temeljci pripremaju s ljekovitim začinima poput kurkume, koja smanjuje upalu i doprinosi boljoj pokretljivosti zglobova.
Većina istraživanja, međutim, odnosi se na dodatke kolagena, a ne na sam temeljac.
Podrška zdravlju crijeva
Temeljac od kostiju sadrži aminokiselinu glutamin, koja pomaže u održavanju strukture i funkcije sluznice crijeva te smanjuje upalne procese u probavnom sustavu.
Iako su istraživanja o glutaminu i mikrobiomu ograničena, poznato je da unos glutamina iz prirodnih izvora proteina može biti koristan i siguran.
Bogat proteinima
Temeljac od kostiju relativno je bogat proteinima. Dovoljan unos proteina pomaže metabolizmu, izgradnji i obnovi stanica, jača imunitet i pomaže tijelu da se brani od virusa i bakterija.Količina proteina u temeljcu varira ovisno o načinu pripreme ili proizvođaču.
Kako napraviti juhu od kostiju?
Iskoristite kosti od kuhane piletine, govedine ili ribe (možete ih dobiti i u mesnici).
- Stavite ih u veliki lonac.
- Dodajte povrće po želji – češnjak, mrkvu, luk, celer.
- Ubacite 2 lovorova lista.
- Ulijte vode toliko da prekrije sastojke.
- Dodajte sol i 1–2 žlice jabučnog octa.
- Poklopite i kuhajte lagano 12–24 sata.
- Procijedite i ostavite da se ohladi.
- Čuvajte u hladnjaku do 4 dana, a u zamrzivaču do 3 mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas