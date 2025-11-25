Četiri jednostavna trika za smanjenje računa za struju ovog mjeseca

Unsplash/Ilustracija

Smanjivanje računa za energiju jedan je od najlakših, ali često zanemarenih načina da zadržite više novca u svom džepu. A kako se približava zimsko vrijeme i pojačavamo grijanje – ča-ching! – nema boljeg trenutka da se pozabavite mjesečnim troškovima.

Umjesto da vaš novac nestaje u računima za komunalije, možete ga usmjeriti na dugove, svakodnevne troškove ili nešto u čemu uživate. A prednosti idu dalje od štednje: dom koji troši manje energije radi učinkovitije, udobniji je i štiti vas od velikih iznenadnih poskupljenja, piše Best Life.

Kako točno možete smanjiti račun i učiniti svoj dom energetski učinkovitijim? Postoje četiri jednostavna načina kako početi štedjeti već ovog mjeseca – prije nego što stigne vaš sljedeći račun. Donosimo energetske savjete koje preporučuje američko Ministarstvo energetike, plus jedan popularan proizvod iz Home Depota koji korisnici obožavaju.

1. Obratite pozornost na sate vršne potrošnje

Za veliku uštedu, važno je kada trošite energiju. Mnoge elektroprivrede nude programe koji nagrađuju korisnike za prebacivanje potrošnje na vrijeme izvan vršnih sati, kroz popuste ili niže cijene, navodi američko Ministarstvo energetike.

Jedna TikTok korisnica podijelila je da je svoj račun smanjila za 230 dolara jednostavnim izbjegavanjem struje tijekom vršnih sati:

„Provjerite račun i pronađite vršne sate. Tijekom tih sati isključite sve što možete. Ne perite suđe, ne perite rublje – mi smo tada samo kuhali večeru i gledali TV.“

Hladnjak i zamrzivač ostaju uključeni, ali sve ostalo pauziraju – čak i punjenje mobitela.

Primjer: Con Edison nudi niže cijene tijekom neučinkovitih sati. Od lipnja do rujna najviše se štedi korištenjem struje od ponoći do 8 ujutro, dok se skupe uređaje treba izbjegavati raditi radnim danima od 14 do 18 sati.

2. Isključite “energetske vampire”

Neki uređaji troše struju čak i kada su isključeni. Ti „energetski vampiri“ američko Ministarstvo energetike procjenjuje da prosječnu kuću godišnje koštaju više od 100 dolara.

Tri jednostavna načina za smanjenje potrošnje:

koristite produžne kablove s prekidačima kako biste lakše potpuno isključili uređaje



isključite uređaje iz utičnice kada ih ne koristite



razmislite o kupnji uređaja s oznakom Energy Star



„Mnogi Energy Star proizvodi troše manje energije i imaju nižu potrošnju u stanju pripravnosti“, navodi agencija.

3. Razmislite o grijalicama koje se uključuju izravno u zidnu utičnicu

Ove godine troškovi grijanja rast će za 7,6 posto, prema studiji NEADA-e. Kućanstva koja koriste električno grijanje mogla bi računati i na porast od 10,2 posto.

Za manje od 30 dolara, Home Depot nudi rješenje: Handy Heater Turbo 800 – malu, kompaktnu grijalicu od 800 W koja se uključuje izravno u zidnu utičnicu.

„Keramički grijaći element daje iznimnu toplinu, pretvarajući svaki hladan prostor u topao i ugodan“, navodi trgovac. „Uređaj je energetski učinkovit i može vam pomoći uštedjeti novac.“

Korisnici su oduševljeni:

„Ova grijalica radi nevjerojatno dobro. Drži moj stan toplim kao i velika glomazna grijalica, a ne zauzima gotovo nikakav prostor.“

4. Prebacite se na LED žarulje

Rasvjeta čini oko 15 % potrošnje električne energije u kući, pa je prelazak na energetski učinkovitiju rasvjetu brz i jednostavan način smanjenja računa. Dodavanje tajmera, zatamnjivača i senzora pokreta dodatno smanjuje troškove.

LED žarulje danas su najekonomičniji i najdugotrajniji izbor – troše do 90 % manje energije i traju čak 25 puta dulje od klasičnih žarulja.

Iako su skuplje prilikom kupnje, dugoročno su daleko isplativije. Prosječno kućanstvo može uštedjeti oko 225 dolara godišnje prelaskom na LED, a još više koristeći modele s oznakom ENERGY STAR, navodi Ministarstvo energetike.