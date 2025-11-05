Smanjite račune za struju: Evo koje uređaje u domu trebate čim prije isključiti

Na vrhu popisa su prijenosne grijalice – odgovorne za oko 10 tisuća požara godišnje u SAD-u, prema Nacionalnom udruženju za zaštitu od požara. Čak i kad nisu uključene, ali su u utičnici, digitalne grijalice s tajmerima i senzorima temperature troše energiju. Najsigurnije ih je potpuno isključiti iz struje. Nikada ih nemojte priključivati u produžni kabel – to povećava rizik od kratkog spoja i pregrijavanja.