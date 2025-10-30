KAKO STOJI HRVATSKA?
Evo gdje je u EU najskuplji i najjeftiniji plin, a gdje struja
Cijena plina za kućanstva u Europskoj uniji u prvoj polovici ove godine pala je za 8,1 posto u odnosu na drugu polovicu 2024. godine.
Oglas
To je objavio Ured za statistiku Europske unije – Eurostat.
To upućuje na povratak sezonskim kretanjima cijena plina, karakterističnim za razdoblje prije energetske krize 2022. godine, naveo je Eurostat, a prenosi nova.rs.
Prosječna cijena plina iznosi 11,43 eura za 100 kilovatsati. Najviše cijene su u Švedskoj – 21,3 eura za 100 kilovatsati, a najniže u Mađarskoj 3,07 eura, Hrvatskoj 4,61 i Rumunjskoj 5,59 eura.
Kad je riječ o cijeni struje, prosječna je 28,71 eura za 100 kilovatsati, što je 0,5 posto niže u odnosu na drugu polovicu 2024. godine.
Struja je najskuplja u Njemačkoj – 38,35 eura za 100 kilovatsati, a najniža u Mađarskoj 10,4 eura, na Malti 12,44 i u Bugarskoj 13 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas