KAKO STOJI HRVATSKA?

Evo gdje je u EU najskuplji i najjeftiniji plin, a gdje struja

author
N1 Hrvatska
|
30. lis. 2025. 08:35
flame, plamen, plin, plinski, peć, pećnica, štednjak, vatra, kuhinja, kuhanje,
Pixabay / Ilustracija

Cijena plina za kućanstva u Europskoj uniji u prvoj polovici ove godine pala je za 8,1 posto u odnosu na drugu polovicu 2024. godine.

To je objavio Ured za statistiku Europske unije – Eurostat.

To upućuje na povratak sezonskim kretanjima cijena plina, karakterističnim za razdoblje prije energetske krize 2022. godine, naveo je Eurostat, a prenosi nova.rs.

Prosječna cijena plina iznosi 11,43 eura za 100 kilovatsati. Najviše cijene su u Švedskoj – 21,3 eura za 100 kilovatsati, a najniže u Mađarskoj 3,07 eura, Hrvatskoj 4,61 i Rumunjskoj 5,59 eura.

Kad je riječ o cijeni struje, prosječna je 28,71 eura za 100 kilovatsati, što je 0,5 posto niže u odnosu na drugu polovicu 2024. godine.

Struja je najskuplja u Njemačkoj – 38,35 eura za 100 kilovatsati, a najniža u Mađarskoj 10,4 eura, na Malti 12,44 i u Bugarskoj 13 eura.

cijene plin struja

