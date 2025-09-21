Cheesecake sa šumskim voćem: Sjajan recept za osvježavajuće ljetno jelo - bez pečenja

Pixabay / Ilustracija

Cheesecake je svima omiljeni kolač koji se radi vrlo jednostavno. Radi se o kolaču, odnosno torti od sira, a poseban okus mu daje i dodatak šumskog voća. Cheesecake sa šumskim voćem se priprema bez pečenja, a glavni sastojak su sir, keksi i smrznuto šumsko voće.

Podijeli

Oglas

Cheesecake sa šumskim voćem se može raditi kao torta, kolač u kalupu ili u čaši. Ovisno o kalupu i načinu pripreme je potrebno i prilagoditi sastojke. Ono što ovaj kolač čini posebnim je da se ne peče.

Sastojci:

250 gr keksa (digestive ili petit)

150 gr maslaca

500 gr svježeg sira kremaste strukture

100 gr mascarponea

5 žlica šećera

Šumsko voće za kraj:

450 gr smrznutog šumskog voća

1 dl vode

3 velike žlice šećera

želatina

Priprema:

Prvo sameljite kekse i otopite maslac. Potom pomiješajte ova dva sastojka i stavite na dno kalupa. Rukom utisnite da se bolje stisne. Stavite u hladnjak.

Idući je na redu kremasti sir koji miješate, odnosno miksate, s mascarponeom i šećerom dok ne dobijete kremastu strukturu.

Po želji možete dodati i aromu vanilije ili malo korice limuna. Stavite ovaj kremasti dio na podlogu od keksa i ponovno u hladnjak.

Na kraju preostaje napraviti pokrivač od šumskog voća. Prokuhajte šumsko voće i šećer pa dodajte vodu kada zakuhaju. Kuhajte sve na laganoj vatri oko pet minuta. Maknite s vatre i dodajte vrećicu želatine. Pustite da se ohladi, a potom prelijte kolač.

Stavite u hladnjak da se stisne.

Zaključak

Cheesecake od šumskog voća je vrlo jednostavan kolač koji se ne peče. Potrebno je nekoliko sastojaka, a uvijek možete prilagoditi količine šećera ili dodati još pokoji okus.

Dobar tek.