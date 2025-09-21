Cheesecake sa šumskim voćem: Sjajan recept za osvježavajuće ljetno jelo - bez pečenja

Cheesecake je svima omiljeni kolač koji se radi vrlo jednostavno. Radi se o kolaču, odnosno torti od sira, a poseban okus mu daje i dodatak šumskog voća. Cheesecake sa šumskim voćem se priprema bez pečenja, a glavni sastojak su sir, keksi i smrznuto šumsko voće.
Cheesecake sa šumskim voćem se može raditi kao torta, kolač u kalupu ili u čaši. Ovisno o kalupu i načinu pripreme je potrebno i prilagoditi sastojke. Ono što ovaj kolač čini posebnim je da se ne peče.
Sastojci:
- 250 gr keksa (digestive ili petit)
- 150 gr maslaca
- 500 gr svježeg sira kremaste strukture
- 100 gr mascarponea
- 5 žlica šećera
Šumsko voće za kraj:
- 450 gr smrznutog šumskog voća
- 1 dl vode
- 3 velike žlice šećera
- želatina
Priprema:
Prvo sameljite kekse i otopite maslac. Potom pomiješajte ova dva sastojka i stavite na dno kalupa. Rukom utisnite da se bolje stisne. Stavite u hladnjak.
Idući je na redu kremasti sir koji miješate, odnosno miksate, s mascarponeom i šećerom dok ne dobijete kremastu strukturu.
Po želji možete dodati i aromu vanilije ili malo korice limuna. Stavite ovaj kremasti dio na podlogu od keksa i ponovno u hladnjak.
Na kraju preostaje napraviti pokrivač od šumskog voća. Prokuhajte šumsko voće i šećer pa dodajte vodu kada zakuhaju. Kuhajte sve na laganoj vatri oko pet minuta. Maknite s vatre i dodajte vrećicu želatine. Pustite da se ohladi, a potom prelijte kolač.
Stavite u hladnjak da se stisne.
Zaključak
Cheesecake od šumskog voća je vrlo jednostavan kolač koji se ne peče. Potrebno je nekoliko sastojaka, a uvijek možete prilagoditi količine šećera ili dodati još pokoji okus.
Dobar tek.
