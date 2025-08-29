SKUPO ILI?
Cijene u Švedskoj: Za njih je ovo jeftino pivo u kafiću, a kad vidite koliko plaćaju za jednu jabuku...
Švedska inače slovi kao skupa zemlja, ali se ispostavilo da je jeftinija od nekih drugih skandinavskih zemalja.
U Švedskoj (kao i u drugim skandinavskim zemljama) morate preračunavati iz kruna.
Inače, tečaj je: 1 SEK = 0,090 €.
Travel influencerica otkrila je cijene koje je zatekla u Švedskoj. Ručak na akciji može se pronaći i u glavnoj pješačkoj zoni za 99 SEK (nešto manje od 9 €) i to je "jela dana", dok obična tjestenina, primjerice, u restoranu stoji od 15 eura pa naviše, a ostala jela su skuplja, otkriva, a piše nova.rs.
Brza hrana dosta je povoljnija. Najjeftinije pivo je 39 SEK (3,5 €), ali se čini da je i ono od 75 SEK (6,75 €) tamo povoljno. Ako se želite počastiti sladoledom na šetnici uz more, cijena je od 55 SEK (nešto manje od 5 eura), mali espresso 25 (2,25 eura). Voćku na ulici – mango ili kutijicu grožđa – platit ćete 15 SEK (1,35 €), a u trgovini se i jabuka prodaje po komadu za 10 SEK (0,90 €), cimet rolica 25 (2,25 €), dvije čokoladice 55 (4,95 €).
