Cijene u Švedskoj: Za njih je ovo jeftino pivo u kafiću, a kad vidite koliko plaćaju za jednu jabuku...

Brza hrana dosta je povoljnija. Najjeftinije pivo je 39 SEK (3,5 €), ali se čini da je i ono od 75 SEK (6,75 €) tamo povoljno. Ako se želite počastiti sladoledom na šetnici uz more, cijena je od 55 SEK (nešto manje od 5 eura), mali espresso 25 (2,25 eura). Voćku na ulici – mango ili kutijicu grožđa – platit ćete 15 SEK (1,35 €), a u trgovini se i jabuka prodaje po komadu za 10 SEK (0,90 €), cimet rolica 25 (2,25 €), dvije čokoladice 55 (4,95 €).