Jesu li kore od banane jestive? Evo što trebate znati prije nego ih bacite u otpad

Trenutačno ne postoje znanstvene studije koje izričito upozoravaju na štetnost konzumacije bananine kore. No, to je dijelom i zato što se ovim pitanjem do sada gotovo nitko nije ozbiljno bavio. Zbog toga nema ni jasnih dokaza o eventualnim zdravstvenim rizicima – ali ih se, zbog manjka istraživanja, ne može ni u potpunosti isključiti.