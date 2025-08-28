Električar otkrio: Ova greška s utičnicama može dovesti do požara u vašem domu

Neispravne električne instalacije predstavljaju ozbiljan rizik za svako kućanstvo. Loše postavljena ili dotrajala instalacija može dovesti do čestih kvarova, preopterećenja mreže, pa čak i do opasnosti od požara ili električnog udara.
Iako struja u modernim domovima olakšava svakodnevni život i omogućuje funkcioniranje brojnih uređaja, sigurnost ovisi o pravilnom održavanju i provjeri instalacija. Kada je riječ o sigurnosti vašeg doma, tada jedan mali električni propust može dovesti do razornih posljedica.
Prema Jamesu Harrisonu, direktoru tvrtke Fusion Electrical, jednostavna greška s utičnicom često se previdi, ali vlasnike kuća može koštati tisuće eure, piše Daily Express . "Mnogi ljudi ne shvaćaju da nepravilno instalirane ili neispravne utičnice predstavljaju veliki rizik od požara. Ne radi se samo o neposrednoj opasnosti, već i o financijskim posljedicama štete uzrokovane električnim požarima", objasnio je. Jedan od najčešćih problema s kojim se susreće je korištenje jeftinih, nereguliranih utičnica.
Postoji rizik
"Vlasnici kuća ponekad pokušavaju uštedjeti kupnjom niskokvalitetnih elemenata koji ne zadovoljavaju standarde. Takvi proizvodi brzo otkazuju, izazivajući kratke spojeve, pregrijavanje, a u najgorem slučaju i požare", upozorio je Harrison. No, Harrison je istaknuo da i visokokvalitetne utičnice mogu predstavljati rizik ako nisu pravilno instalirane. "Labava ožičenja i loši spojevi su tihi opasni čimbenici. Oni stvaraju toplinu i iskrice koje se mogu brzo proširiti, osobito u starijim kućama", dodao je.
Financijske posljedice mogu biti jednako ozbiljne kao i sigurnosni rizici. "Ako se požar pripiše neispravnom ožičenju ili necertificiranom radu, osiguravatelji mogu odbiti isplatiti odštetu. To vlasnika kuće ostavlja odgovornim za račune za popravak koji mogu doseći desetke tisuća eura", objasnio je stručnjak.
Da bi se smanjio rizik, Harrison je preporučio rutinske provjere utičnica, posebno u nekretninama starijim od 20 godina. Znakovi upozorenja uključuju tragove paljenja, treperenje svjetala, zujanje ili miris paljevine. "Ako primijetite bilo što od ovoga, odmah nazovite kvalificiranog električara", savjetovao je.
Za sve koji obavljaju renovacije doma, Harrison je naglasio da bi električna sigurnost trebala biti neizostavna. "Uvijek pitajte svog električara koje proizvode koristi. Trošenje malo više novca na certificirane utičnice i profesionalnu ugradnju mala je cijena za mir", zaključio je, prenosi Večernji list.
