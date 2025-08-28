Električar otkrio: Ova greška s utičnicama može dovesti do požara u vašem domu

"Vlasnici kuća ponekad pokušavaju uštedjeti kupnjom niskokvalitetnih elemenata koji ne zadovoljavaju standarde. Takvi proizvodi brzo otkazuju, izazivajući kratke spojeve, pregrijavanje, a u najgorem slučaju i požare", upozorio je Harrison. No, Harrison je istaknuo da i visokokvalitetne utičnice mogu predstavljati rizik ako nisu pravilno instalirane. "Labava ožičenja i loši spojevi su tihi opasni čimbenici. Oni stvaraju toplinu i iskrice koje se mogu brzo proširiti, osobito u starijim kućama", dodao je.