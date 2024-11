Zaštitite ove dijelove kuće kako biste spriječili pojavu plijesni tijekom zime

Podijeli :

PexelS / Vladimir Šrajber / Ilustracija

Sprječavanje plijesni zimi je ključno jer stvarate ugodan i topao prostor za borbu protiv hladnoće.

Ako ne zračite dovoljno prostor koji se grije, kombinacija topline, vlage i slabe cirkulacije zraka, može stvoriti idealne uvjete za razvoj plijesni. Za vaše zdravlje i strukturnu sigurnost, naučite kako prepoznati plijesan u vašem domu.

Zeleni čuvari doma: Biljke protiv vlage i plijesni

Prvi korak u sprječavanju plijesni je znati gdje tražiti tijekom zimske potrage. Plijesan otporna na hladnoću vjerojatno se nalazi na tavanima, u podrumima, ormarima i prozorima. Upamtite da su ventilacija, popravljanje curenja, čišćenje oluka i smanjenje nereda standardni savjeti za sprječavanje ulaska plijesni u vaš dom bez obzira na godišnje doba.

Podrum

Budući da je prosječni podrum potpuno ili djelomično ispod zemlje, okružen je tlom koje može biti dodatno vlažno zbog loše drenaže. Ta vlaga može dalje prodirati kroz pukotine, stvarajući intenzivnu vlagu i puno plijesni. Odvlaživači zraka bitni su za kontrolu tih razina vlažnosti. U idealnom slučaju, razina vlažnosti u ovom prostoru trebala bi biti između 30 i 50 posto. Ako imate puno starih kutija za skladištenje u podrumu, pripazite na vrstu plijesni penicilijum, koji bi mogao početi utjecati na dišni sustav ukućana.

Prozorske klupice i okviri

Kada dođe do kondenzacije na prozoru — produkta toplog unutarnjeg zraka i hladnog vanjskog zraka — to omogućuje vlazi da se nakupi na vašim prozorima. Na prozorim može doći do nakupljanja vlage zbog nedostatka ventilacije tijekom tuširanja ili kuhanja.

Brže osušite odjeću u zatvorenom prostoru i spriječite plijesan koristeći ovaj jednostavni trik

Dobra izolacija je neophodna, stoga provjerite “fišu” li vam prozori i vrata i brzo popunite sve praznine i pukotine koje pronađete. Vaši prozori, poput zavjesa, također predstavljaju barijeru od vlažnog, hladnog vanjskog zraka. Iskoristite dane kada nije hladno da nakratko otvorite prozor ili vrata kako biste prozračili prostor, piše House Digest.

Održavanje prozora čistima ne odnosi se samo na higijenu – također je važno ukloniti led i inje. Ako dopustite stvaranja leda na prozorima, to može uzrokovati vlagu, truljenje drva i na kraju plijesan. Jedna od prednosti pranja prozora alkoholom je odleđivanje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Tragedija u Novom Sadu / Poginulo 14 ljudi, među njima i dijete (6). Ozlijeđeno više od 30 osoba Lovorov list svi koristimo pogrešno: Evo kada i u koja jela se dodaje