Dosadilo vam je čistiti prašinu svaki drugi dan? Jedna prirodna stvar će vas osloboditi tog zadatka
Prašina se može brzo nakupljati na površinama u domu tijekom bilo kojeg godišnjeg doba, no postoji način da se njezina količina smanji bez čišćenja ili kupnje pročišćivača zraka.
Kako vrijeme postaje sve hladnije, domovi često izgledaju kao da su prekriveni prašinom. Ipak, postoji jednostavna metoda kojom se može spriječiti nakupljanje nečistoća na površinama, pa nećete morati stalno čistiti. Tijekom zime ljudi više borave u zatvorenom prostoru, što dovodi do pojačanog otpuštanja vlakana iz tkanina, mrtvih stanica kože i kose, koji su glavni izvori prašine, piše Express.
Sve se te čestice zadržavaju u zraku, a kako su prozori u tom razdoblju često zatvoreni, prašina se počinje gomilati umjesto da je svježi zrak odnese. Ako ne brišete prašinu redovito, zrak u domu postaje ustajao i neugodan, a prašina može poslužiti i kao izvor hrane za razne nametnike poput grinja. Ipak, Zach Morgan, hortikulturist i stručnjak za vrtlarstvo, tvrdi da sobne biljke mogu pomoći u smanjenju prašine i uklanjanju toksina iz zraka.
Najbolje sobne biljke za sprječavanje prašine u domu
1. Spatifilu
Spatifil je poznat po visokoj stopi transpiracije, što znači da prilikom zalijevanja, vlaga intenzivno povećava vlažnost zraka u prostoriji, zbog čega je idealan izbor za spavaće sobe.
2. Zeleni ljiljan
Prema riječima stručnjaka, zeleni ljiljan jedna je od najdostupnijih i najlakših biljaka za održavanje. Ako vam često propadaju sobne biljke, ova bi mogla biti savršen izbor.
"Zeleni ljiljani izvrsni su u uklanjanju formaldehida iz zraka, pa mogu pomoći u pročišćavanju zraka u zatvorenom prostoru, osobito ako ih držite blizu radnog mjesta. Također se smatra da uklanjaju ugljikov monoksid i ksilen.”
3. Aloe vera
Biljke aloe vere su učinkovite i u pročišćavanju zraka od štetnih tvari.
Stručnjak preporučuje postavljanje ove sobne biljke u kuhinju, gdje može uklanjati toksine prisutne u deterdžentima i dezinficijensima.
