Dosadilo vam je čistiti prašinu svaki drugi dan? Jedna prirodna stvar će vas osloboditi tog zadatka

Sve se te čestice zadržavaju u zraku, a kako su prozori u tom razdoblju često zatvoreni, prašina se počinje gomilati umjesto da je svježi zrak odnese. Ako ne brišete prašinu redovito, zrak u domu postaje ustajao i neugodan, a prašina može poslužiti i kao izvor hrane za razne nametnike poput grinja. Ipak, Zach Morgan, hortikulturist i stručnjak za vrtlarstvo, tvrdi da sobne biljke mogu pomoći u smanjenju prašine i uklanjanju toksina iz zraka.