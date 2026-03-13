Ovo su najbogatiji ljudi u svakoj državi svijeta – milijardera ima i Hrvatska

Afganistan nije jedina država koja je nedavno dobila svog milijardera. To se dogodilo i susjednom Pakistanu – zahvaljujući Sualeh Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor sa sjedištem u Kaliforniji, čija se vrijednost procjenjuje na 29,3 milijarde dolara. Asif je prvi Pakistanac koji se našao na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera još od 2010. godine. Ukupno 80 zemalja i teritorija ima barem jednog milijardera na ovogodišnjoj listi, u odnosu na 78 godinu ranije. Iako većinu najvećih svjetskih bogatstava i dalje drže muškarci, brojne žene također su među najbogatijim osobama u svojim zemljama, gradeći bogatstvo u industrijama koje se protežu od rudarstva i pomorskog transporta do kozmetike i bankarstva, piše Forbes Hrvatska.